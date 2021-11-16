Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz yine ayakları yere basan açıklamalar yaptı. Karadağ maçına yönelik online bir basın toplantısı yapan Alman çalıştırıcı, "Mental anlamda güçlü bir rakiple oynayacağız" derken, rakip antrenör Radulovic'in 'Türkiye hücum yapacak ve biz de bunu değerlendireceğiz' sözleri üzerine görüşleri sorulunca, "Oyun planımız nedir? Bunu burada anlatamayız. Çıkardığı işten dolayı (Hollanda beraberliği) onu tebrik ediyorum" karşılığını verdi.



A Milli Takım, Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı

ABDÜLKADİR ON BİRE Mİ?

"On bir nasıl olacak?" sorusu da sorulan Kuntz, "Birincisi Abdülkadir (Ömür) hazır olacak mı, buna bakacağız. Cebelitarık maçında oynayanların fiziki durumu da önemli. Kim hazırsa bu doğrultuda bir maç planı çıkarırız” karşılığını verdi ve, "Açık konuşayım, şu ana kadar henüz hiçbir şeyi başarmadık. İki maç (Cebelitarık, Karadağ) öncesinde 'İki maçı da kazanmalıyız' demiştik ve sadece birini kazandık. Bu maçı da kazanmak zorundayız" sözlerini kullandı.

Katar Dünya Kupası bizi çağırıyor | A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? Bize bol gol lazımdı; Cebelitarık’a altı tane attık, Norveç’le aradaki averajı eritip öne geçtik. Averajı kapatalım derken Norveç, sahasında Letonya ile berabere kaldı, üçüncü sıraya düştü. Hollanda, 2-0 önde olduğu maçta Karadağ’la 2-2 berabere kaldı, Türkiye’ye ‘direkt uçuş’ şansı doğdu. Hollanda-Norveç maçından çıkacak üç ihtimal de Karadağ’ı yenmemiz hâlinde bize yarayacak.