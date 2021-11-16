Türkiye Gazetesi

Türkiye nefesini tuttu, Karadağ maçını bekliyor. A Millî Takım’ımız, 2022 FIFA Dünya Kupası yolunda en kritik maçına deplasmanda Karadağ karşısında çıkıyor. 6-0’lık Cebelitarık galibiyeti ve Norveç’in Letonya ile berabere kalmasıyla Vikinglerin önünde averajla ikinciliğe yükselen ay yıldızlı takımımız, grubun son maçından galibiyetle ayrılırsa play-off’u garantileyecek. Millîlerin üç puan alması durumunda Norveç de deplasmanda Hollanda’yı en fazla iki farklı sonuçla mağlup ederse A Millî Takım liderliğe yükselerek direkt olarak Katar bileti alacak.



Türkiye, Cebelitarık'ı 6-0 ile geçtiği maçta Norveç'in Letonya ile berabere kalması sonucu avantajı tekrar eline aldı

YENİLSEK DE GİDEBİLİRİZ

Norveç’in alacağı daha farklı bir galibiyet ise maçların genel sonuçları doğrultusunda averaj hesaplarının devreye girmesini sağlayacak. Hollanda’nın galip gelmesi durumunda Karadağ’dan mağlubiyetle dönülmesi hâlinde dahi millîler grubu ikinci sırada tamamlayacak. Hollanda-Norveç mücadelesi berabere biter ve ay yıldızlı takımımız sahadan puansız ayrılırsa, bu defa grupta üçüncü sıraya gerileyecek ve Katar şansını kaybedecek. Podgorica’daki Şehir Stadında oynanacak mücadele, 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak.

MAÇ ALANYA’DA

Ümit Millî Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu’ndaki 5. maçında bugün Alanya’da Danimarka ile karşılaşacak. Tolunay Kafkas yönetimindeki gençler 4 maçta 4 puanla 4’üncü sırada bulunuyor.

KARADAĞ'LA HESABIMIZ VAR

Ay yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı. Millî takım, grubun ilk maçında 2-0 öne geçtiği maçta Karadağ’dan uzatmalarda yediği golle bir puanla yetinmek zorunda kalmıştı. Millîler bu akşam hem rövanşı hem de Dünya Kupası vizesini almaya çalışacak.

Cebelitarık'ı farklı geçtik, Dünya Kupası umutlarımızı yeşerttik A Millî Takım Halil (2), Kerem, Merih, Serdar Dursun ve Mert Müldür'le gole doymadı... Kaptan Burak Yılmaz üç asistiyle maça damga vurdu... Norveç'i averajla geçerek grupta yeniden ikinci sıraya yerleştik...

Kuntz'dan tedbirli açıklamalar: Daha bir şey başarmadık A Millî Takım'ın çalıştırıcı, "Kazanmamız gereken iki maçtan henüz birini kazandık. Karadağ'ı da yenmeliyiz" diye konuştu.