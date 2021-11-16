Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna stoper ve sağ bek takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta golcü transfer için de mesai yapılacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışında iddialı olmak için bitirici bir golcüye ihtiyaç duyduğunu yönetime iletti. Büyük ümitlerle transfer edilmesine rağmen beklenen katkıyı veremeyen Mitchy Batshuayi’nin performansından memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcı, Belçikalı yıldızın sık sakatlandığını da hatırlattı ve “Sezon sonunda golcü sıkıntısı yaşamamamız lazım” dedi.

ABOU'YA BENZEMESİN

Takımın hücum performansından memnun olduğunu ve topu gol yollarına rahat taşıdıklarını söyleyen Sergen Hoca, puan farkının açılmasında son vuruşlarda yetersiz kalmanın payının büyük olduğunu vurguladı. Geçen sezon Vincent Aboubakar’ın son 10 maçta takımı yalnız bırakması gibi bir durumun kiralık olarak kadroya katılan ve sezon sonunda büyük ihtimal İngiltere’ye dönecek olan Batshuayi’nin formsuzluğu ya da sakatlığı hâlinde de yaşanabileceğinin altını çizen Yalçın, golcü transferinin gerekli olduğunu söyledi.



Uzun süredir sakatlığı süren Batshuayi yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacak

BATSHUAYI DÖNÜYOR

Sakatlığı sebebiyle tedavisi için İngiltere’ye giden Batshuayi çabucak iyileşti. Hatay maçında sakatlandığından bu yana forma giyemeyen Belçikalı yıldızın bugün İstanbul’a gelerek yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

ASİSTLERİ DEĞERLENDİRİLEMİYOR

Geçen sezon yaptığı 17 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal bu sezon hiç gol pası veremese de Sergen Yalçın’ın beğenisini kazanmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Ghezzal’ın geçen sezondan daha iyi oynamasına rağmen attığı pasların golle sonuçlanmaması yüzünden Cezayirli yıldızın istatistiklerde geride kaldığını söyledi.

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