Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Avrupa devlerinin yoğun talebinden bunalmış durumda. Sarı lacivertli ekibin savunmasının sigortaları Kim Min Jae ile Attila Szalai’ye yönelik teklifler her gün biraz daha fazla kafa karıştırıyor. Fenerbahçe’deki başarılı performanslarını millî forma altında da sürdüren iki lejyonerin piyasası ve talipleri artıyor. Kim ile Szalai’yi devre arasında Fenerbahçe’de koparmak isteyen İngiliz ve İspanyol kulüpleri ciddiyetlerini Galatasaray maçına çıkarma yaparak gösterecek. Derbide scout’lar tribünde olacak.

İNGİLİZLER BASTIRIYOR

Szalai için yarışan Atletico Madrid, Sevilla ve Chelsea’nin yetkililerinin yanı sıra, Kim’i takip eden Tottenham ve Leicester’den scout’lar da Galatasaray karşılaşmasını takip edecek. Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip iki oyuncuyu elden çıkarmak istemiyor. Ancak tekliflerin 20 milyon avroyu aşması hâlinde transferlerin gerçekleşmesi bekleniyor. İngiliz medyasına göre Chelsea, Szalai için 23 milyon avroyu gözden çıkardı, Tottenham da Kim için mutlu sona yakın.

PEREIRA'NIN KOZU İRFAN

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ın elinden kaptığı İrfan Can Kahveci, derbiye özel hazırlanıyor. Geçen sezon sakatlığı sebebiyle dev maçı kaçıran yıldız oyuncu, bu sefer Pereira’nın en önemli silahı olarak sahada yer alacak. İrfan, derbide tam kapasiteyle mücadele etmek için ekstra çalışmalar yapıyor.



Geçen sezonki derbide sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci bu sezon derbiye özel hazırlanıyor

OSAYI GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşım sebebiyle üç maç ceza alan Osayi Samuel, derbide formasına kavuşacak. Pereira, vazgeçilmelerinden olan 23 yaşındaki forveti ilk 11’de sahaya sürecek. Fenerbahçe, onun görev almadığı üç maçta ancak bir puan çıkarabildi.

ZAJC BOŞ GEÇMİYOR

Skor sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi millî oyuncuların performanslarıyla moral buldu. Zajc, Novak ve Serdar Dursun millî forma altında ağları havalandırırken Pelkas da asist yaptı. Kayseri maçında gol atan Zajc ise Slovakya ve Güney Kıbrıs’ı da boş geçmedi ve sekiz günde üç gole imza attı.

Marcao'dan derbi yorumu: Fenerbahçe'yi yeneceğiz Galatasaraylı savunma oyuncusu Marcao, "Evimizde oynamanın avantajını kullanacağız. Trabzon-spor'la aramızdaki dokuz puanlık farkı kapatacağız, biz pes etmeyiz" sözlerini kullandı

Pereira gözünü derbiye dikti: Dönüm maçımız Son dört haftada galibiyete hasret kalan Fenerbahçe gözünü derbi zaferine dikti. Portekizli teknik adam Pereira “Bu maç dönüm noktamız olacak” dedi.