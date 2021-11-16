Türkiye Gazetesi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İngiltere, San Marino'yu 10-0 mağlup etti. Skor tabelasına gölleri yazacak yer kalmazken, Harry Kane, 4 golle karşılaşmaya damga vurdu.

EN FAZLA GOL ARAN İNGİLİZ FUTBOLCU

Kane 2021 yılı içinde milli formayla 13 gole ulaşarak bir takvim yılı içinde milli takımda en fazla gol atan İngiliz futbolcu oldu.

57 YIL SONRA İLK

İngiltere, 1964 yılından bu yana ilk kez bir maçta iki basamaklı skora ulaştı. İngiltere Milli Takımı en son 57 yıl önce ABD'yi 10-0'la geçmişti.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

İngiltere'ye galibiyeti getiren diğer goller Harry Maguire, Emile Smith Rowe, Bukayo Saka, Tyrone Mings, Tammy Abraham ve kendi kalesine Filippo Fabbri'den geldi.

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