Türkiye Gazetesi

Barcelona’nın 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Kayserispor’dan kadrosuna kattığı, serbest kalma bedelini 400 milyon euro olarak belirlediği 17 yaşındaki Türk futbolcu Emre Demir hakkında İngiliz min.news sitesinde dikkat çeken bir analiz yapıldı.

“MESSİ KADAR YETENEKLİ DEĞİL”

Emre'nin oyuncu profili, özellikleri, istatistikleri baştan aşağı detaylarıyla aktarıldı. Messi kadar yetenekli olmadığı, böyle bir beklenti oluşmaması gerektiği vurgulandı.

TEVEZ’E BENZETİLDİ

Emre'nin oyun karakteri Messi'ye değil, Carlos Tevez'e benzetildi. Barcelona'da forma giyen Rüştü Reçber ve Arda Turan kadar kendisini ispatlamamış bir kariyerde olmadığı yazıldı.

“BİR FORVET OYUNCUSU DEĞİL”

Analizde şu ifadeler dikkat çekti: Bir forvet oyuncusu değil. Barcelona geleneklerinden biraz farklı oyuncu. Türk Messi demek kesinlikle doğru değil. Emre, forvet yeteneği zayıf olan bir orta saha oyuncusu. Daha çok Tevez'e benziyor. Saha içinde aldığı bazı hatalı kararlar var, 16-17 yaşındaki bir futbolcuya göre bunlar kabul edilebilir.

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