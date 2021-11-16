Türkiye Gazetesi

Formula 1'de gelecek sezonun takımları yavaş yavaş belli oluyor. Geçtiğimiz haftalarda Valtteri Bottas'ı açıklayan Alfa Romeo, tecrübeli pilotun takım arkadaşını duyurdu.

İtalyan pilot Antonio Giovinazzi ile sezon sonunda yollarıbı ayıracağını açıklayan Alfa Romeo, Giovinazzi'nin yerini Çinli sürücü Zhou Guanyu'nun alacağını açıkladı.

FORMULA 1 TARİHİNDE BİR İLK

Bir yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki Zhou, Formula 1'de mücadele eden ilk Çinli pilot olarak kayıtlara geçecek.

2015 İtalya F4 Şampiyonası'nı 2. sırada tamamlayan ve 2021 F3 Asya Şampiyonası'nda birinci olan Zhou, 3 yarış kazandığı 2021 Formula 2 Şampiyonası'nı ise 2. sırada götürüyor.

F1 Brezilya Grand Prix'sinin kazanan ismi Hamilton oldu Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağının düzenlendiği Brezilya Grand Prix'sinde, rakiplerini geride bırakarak birinciliğe uzandı.