Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Millî arada Fenerbahçe’nin teknik ve taktik analizleri üzerinde detaylı çalışmalar yapan Fatih Terim, bugünden itibaren millî takımdan gelecek oyuncuların da takıma katılmasıyla beraber derbi planlarını anlatacak. Tam kapasite olacak Nef Stadyumunda taraflarının da desteğiyle üç puana coşkulu bir oyunla ulaşmak isteyen tecrübeli teknik adam, özellikle oyun kurarken hata yapılmaması ve geçiş oyunlarının hızlanması için özel çalışmalar yaptıracak.

KALABALIĞI GEÇELİM

Sahaya çıkaracağı on biri kafasında büyük oranda şekillendiren Fatih Terim, hücum hattını ise antrenmanlardaki performanslara göre belirleyecek. Terim, Fenerbahçe’nin savunma kilidini açmak için sık sık şut çekilmesi yönünde takımına talimat verecek. Sarı kırmızılılar hem Altay’ın yokluğunu avantaja çevirmek hem de baskı oluşturmak için bu yolu seçecek. Ayrıca forvet oyuncularından, savunmadan dönen topları kovalamaları istenecek.

OCAKTA SAHAYA DÖNÜYOR

Galatasaray’ın büyük ümitlerle transfer ettiği Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz yılbaşı talihsiz bir kaza geçirmişti. Sağ gözünde görme kaybı yaşayan Norveçli oyuncuya, kardeşinden kök hücre tedavisi ve kornea nakli yapıldı. Yirmi dokuz yaşındaki oyuncu ameliyatların başarılı geçtiğini ve ocak ayında sahalara döneceğini müjdeledi.

Özel görüşme

Dünya Kupası’ndan elenen Romanya Millî Takımı’nın oyuncuları Cicaldau ve Morutan İstanbul’a dönerek takıma katıldı. Fatih Terim morali bozuk olan oyuncularla görüşerek artık derbiye odaklanmalarını istedi. Ayağında ağrı hisseden Morutan dünkü antrenmanda yer almadı.

Galatasaray’ın kaptanı Arda Turan futbolu bırakıyor! Galatasaray’da Arda Turan’la ilgili karar verildi. Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Arda Turan, devre arasında kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor. Deneyimli oyuncunun Fatih Terim'in ekibine dahil olacağı belirtildi.

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