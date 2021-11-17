Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Zirveyle 10 puanlık farkla rağmen şampiyonluk inancını koruyan Vitor Pereira, Galatasaray maçını fırsat olarak görüyor. Önemli eksiklere rağmen derbiyi kazanıp güçlü bir adım atacaklarına inanan Portekizli, oyuncularını hem fiziksel hem de zihinsel olarak dev maça hazırlıyor. Oyun içinde doğru yaptıkları şeyler olduğunu vurgulayan Portekizli hoca, şampiyonluk için çok daha fazlasını sahaya yansıtmaları gerektiğini söylerken “Oyunumuzun agresifliğini ve hızını çok daha ileriye taşımalıyız” diyerek öz eleştiri yapıyor.

SİSTEM İKİNCİ PLANDA

Geldiği günden beri oyun sistemi konusunda sert eleştirilere maruz kalan Vitor Pereira “Benim için önemli olan oyun içindeki dinamik, uyum ve akış. Bunlar sistemden önce gelir” ifadesinde bulundu. “Oyuncularımın benim isteklerimi anlamalarını ve bu doğrultuda bir performans sergilemelerini bekliyorum” diyen Portekizli, “Oyuncuların sahada rahat olmalarını, özgür hissetmelerini istiyorum ki, yeteneklerini gösterebilsinler. Hareketli ve dengeli bir oyun çıkarmak sisteme bağlı kalmaktan çok daha önemli” ifadesinde bulundu.

SKORA KATKI AZ

Sezon başından beri orta alanda ideal ikiliyi bulamayan Fenerbahçe, bu bölgede görev yapan oyuncularından skor katkısı da alamıyor. Merkezde görev alan isimlerden Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Zajc, Meyer ve Crespo’nun lig attığı gol sayısı 3. Asist ise hiç yok. Zajc 2, Gustavo 1 gol atarken, diğerleri henüz skora katkı veremedi.

BARÇA DA DEVREDE

Macar savunmacı için savaş kızışıyor. Atletico Madrid’le girdiği yarışta öne çıkan Chelsea’nin karşısına şimdi Barcelona dikildi. Yeni yapılanma içindeki Barça’nın Szalai için devreye girdiği iddia edildi. Ancak hem İspanyol hem de İngiliz basınına göre Macar savunmacının yeni adresi Chelsea olacak.

Galatasaray, Fenerbahçe savunmasını şutlarla delecek Kaleci Altay’ın yokluğunu avantaja çevirmek isteyen Fatih Terim, rakip savunmanın kilidini şutlarla açılması talimatını verirken, hücum oyuncularından önde baskı istiyor.