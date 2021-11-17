Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

A Millî Futbol Takımı'mız 2022 Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan maçta deplasmanda karşılaştığı Karadağ'ı 2-1'lik skorla devirdi ve play off biletini cebine koydu. Norveç'in Letonya karşısında yaşadığı sürpriz puan kaybıyla bir anda özellikle ikincilik için oldukça avantajlı bir konuma gelen ay-yıldızlı takımımız, maça kötü başlasa da paniğe kapılmadı ve oyunun kontrolünü eline aldı.

MORAL BOZMADIK

Maçın henüz dördüncü dakikasında kısa paslarla savunmamızın dengesini bozan Karadağ Fatos Beqiraj'ın golüyle öne geçti. Bu golün ardından ataklarını sıklaştıran millî takımımız, 22. dakikada son dönemde Süper Lig'de en formda isimlerden biri olan ve Cebelitarık filelerini de havalandıran Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle skoru dengeledi. Podgorica'da ilk 45 dakika bu golle 1-1 sona erdi.



A Milli Takım, Karadağ karşısında aldığı galibiyetle Dünya Kupası'nda play-off oynamaya hak kazandı

AYAĞINA SAĞLIK ORKUN

Rakibin ikinci yarıda daha da kapanacağını düşünen teknik direktörümüz Stefan Kuntz, kapalı savunmayı ceza sahası dışı şutlarıyla aşma düşüncesiyle Berat'ın yerine Orkun ile başlarken, bu düşünce golü de getirdi. 60'ta ceza sahası dışından kaleyi yoklayan yıldız futbolcu kaleci Sarkic'i mağlup etti: 2-1. Son bölümde savunmada açık vermeyen ekibimiz, kritik maçta üç puanı aldı.

TEŞEKKÜRLER KUNTZ6-1'lik Hollanda mağlubiyeti sonrası tükenmekte olan Katar umutlarımız Stefan Kuntz'un gelişiyle birlikte yeniden yeşerdi. Alman çalıştırıcımız ilk maçında Norveç'le yenişemezken, Letonya, Cebelitarık ve Karadağ galibiyetleriyle ay yıldızlı ekibimizi play-off'a taşıdı. Dünkü maçın ardından Kuntz'un ilk sözleri, "İki maçta da 6 puan almalıyız demiştik. Bu dediğimizi başardık" oldu.

Türk halkı mutlu

"Play-offl'ara kaldık. Mutlu olmalıyız. Çocuklar çok iyi mücadele etti" diyen başarılı teknik adam, "Onlar ve Türk halkı mutlu. Artık sıradaki büyük ve harika play-off maçlarına hazırlanacağız. Öncelikle bir kurayı görelim. Dünya Kupası'nda, orada bahsedilen kadar güçlü ekiplerle oynayacağız. Önce onları saf dışı bırakmamız gerekiyor. Buna inanıyoruz" sözlerini kullandı.

KUNTZ'UN ÖNCELİĞİ VAR

Stefan Kuntz play-off maçını deplasmanda oynayacaklarını hatırlatırken, "Büyükannem 'Etki edemeyeceğin şeyler hakkında fazla düşünmemek lazım' derdi. Rakiplerimizin hepsi zorlu olacaktır. Kural gereği ilk maç deplasmanda olacak. Bu sebeple Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" dedi.

Cebelitarık'ı farklı geçtik, Dünya Kupası umutlarımızı yeşerttik A Millî Takım Halil (2), Kerem, Merih, Serdar Dursun ve Mert Müldür'le gole doymadı... Kaptan Burak Yılmaz üç asistiyle maça damga vurdu... Norveç'i averajla geçerek grupta yeniden ikinci sıraya yerleştik...