Türkiye Gazetesi

Eleme maçlarında Finlandiya'ya 3-1 kaybeden Bosna-Hersek'te en büyük tepkiyi Beşiktaşlı Pjanic görmüştü. Beşiktaşlı yıldız oyundan çıkarken taraftardan büyük tepki görmüştü.

FOTOĞRAFLARI BASINA DÜŞTÜ

Maçtan sonra Pjanic'in bir mekanda Milli Takım eşofmanıyla nargile içtiği görüntüler paylaşıldı. Fotoğrafın maçtan bir gün önce olduğu iddiası ülkeyi karıştırmıştı.

MİLLİ TAKIMDAN İHRAÇ EDİLDİ

Dünya basınında bugün çıkan haberlerde Bosna Futbol Federasyonu'nun Pjanic'i disiplinsiz davranışları nedeniyle milli takımdan ihraç ettiği bilgisi paylaşıldı.

UKRAYNA MAÇININ KADROSUNA ALINMADI

Tecrübeli oyuncunun bu sebeple Ukrayna maçının kadrosuna alınmadığı ve takımdan gönderildiği aktarıldı. Miralem Pjanic, sezon başında Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olmuştu. Boşnak yıldız siyah beyazlılarla sezona iyi bir giriş yaptıktan sonra sakatlanmış ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

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