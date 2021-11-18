Türkiye Gazetesi

Yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi, Galatasaray’ın on biri de şekillenmeye başlıyor. Millî takımdan dönen isimlerin son durumuna bakacak olan Fatih Terim bugün yaptıracağı antrenmanda derbi kadrosunu deneyecek. Millî takımlarından gelen isimlerin fizikî durumlarını göz önünde bulunduracak olan tecrübeli teknik adam, Muslera’dan endişeli. Bu sezon gösterdiği performansla eski günlerini aratan başarılı file bekçisi, Bolivya-Uruguay maçında yediği hatalı golle ülkesinde de gündemde.

20 SAATLİK YOLCULUK

İstanbul’a dönmek için 20 saati aşan bir yolculuk yapan Kaptan’a özel bir program uygulanacak. Uruguaylının hem fiziksel hem de mental olarak tekrar üst seviyeye çıkarılmasına çalışılacak. Bütün günü yolda geçen Muslera’ya, Terim dinlenmesi için bir gün izin verdi. Tecrübeli oyuncu, 3-0 kaybettikleri Bolivya maçında üzerine gelen topu tutamamıştı. Bu arada Galatasaray dün pas ve taktik ağırlıklı bir idman yaptı. Romanya Millî Takımı'nda sakatlanan Morutan'ın takımla birlikte çalışması moralleri yükseltti.

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