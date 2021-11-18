Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yaptıktan sonra her şey altüst olmuştu bizim için. Türkiye, iki farklı önde olduğu maçlarda Letonya ve Karadağ’a takılmış, Cebelitarık’ı zar zor yendikten sonra Hollanda’dan altı gol yemişti. Bu tablo sonrası Şenol Güneş’le yollar ayrıldı, yerine Alman teknik adam Stefan Kuntz getirildi. Millî takımın henüz üst düzey bir takımı çalıştırmamış bir isme teslim edilmesi ise en çok konuşulan konuların başındaydı.

GENÇLERİ KAZANDI

Koşa koşa Türkiye’ye gelen Stefan Kuntz daha ilk basın toplantısında gönülleri fethetmişti bile. Alman teknik direktör ilk olarak pozitif enerjisiyle takıma dokundu. Asık suratlar yerini gülümseyen yüzlere bıraktı, futbolcuların gönüllerini kazandı. Sevgi, saygı ve güven ortamı, adaletli forma dağıtımıyla birleşince oyuncular arasındaki rekabet de arttı. Berkan, Barış Alper ve Yusuf Sarı’yı ilk defa A Millî Takım’a çağıran Kuntz, Rıdvan, Halil ve Kerem gibi gençleri forma yarışına soktu.

DOĞRU ANALİZLER

Ekibine dâhil ettiği Kenan Koçak’la birlikte rakip analizlerini en iyi şekilde yapan ve elindeki oyuncu profilini iyi değerlendiren Stefan Kuntz, oyun şablonunu oturttu ve doğru taktik, doğru kadrolarla sonuç almayı bildi. Türkiye, ‘bitti’ denilen noktada Dünya Kupası umutlarını onunla yeşertti. Şimdi ay yıldızlı takımın Katar için atacağı iki adım kaldı. Mart 2022’de yapılacak play-off maçlarında Türkiye iki rakibini eleyip adını Dünya Kupası finalistlerinin arasına yazdırmaya çalışacak.

25 YAŞ ALTI 10 OYUNCU

A Millî Takım’ımız, Stefan Kuntz liderliğinde Dünya Kupası için play-off turuna kalırken, takımdaki gençleşme de dikkatlerden kaçmadı. Ay yıldızlı takımın Cebelitarık ve Karadağ karşısında aldığı galibiyetlerde forma giyen tam 10 oyuncu 23 yaş ve altı isimlerdi.

Stefan Kuntz, A Millî Takım’ımızın başında görev yaptığı ilk dört maçta yenilgi almayan ilk yabancı teknik direktör oldu.

GÖZLER ARTIK PLAY-OFF'TA

Grubunu ikinci sırada bitiren Türkiye, artık gözünü Mart 2022’de oynanacak play-off maçlarına çevirdi. Play-off’larda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022’de yapılacak. Türkiye seri başı değil, dolayısıyla yarı final maçını eşleşeceği seri başı takımıyla deplasmanda tek maç üzerinden oynayacak. Güçlü rakipler bizi bekliyor ancak hem Stefan Kuntz hem de oyuncular inanıyor. Türkiye, Katar bileti alırsa üçüncü defa Dünya Kupası’nda boy gösterecek.

DÖRDERLİ ÜÇ GRUP

Play-off sistemi nasıl?

Play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü 19.00’da İsviçre’nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek. Gruplarında ikinci olan 10 takım ile Uluslar Ligi’nden gelecek iki takım, dörderli üç gruba ayrılacak. Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam üç takım daha Katar biletini alacak.

2021 yılındaki maçlarının tamamlayan A Millî Takım, bu yıl oynadığı 16 maçta 8 galibiyet alan millî takım, 4 beraberlik ve 4 de mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 32 gol atan ay yıldızlı ekip, kalesinde de 25 gol gördü.

EN ÇOK GOL ATANLAR

Burak ve Hakan

A Millî Takım’da Dünya Kupası elemelerinde skora en çok katkı veren isimler Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu oldu. Burak 5 gol, 3 asist, Hakan 3 gol, 5 asistle 8 gole etki etti. Son iki maçta oynamayan Cengiz Ünder ise 2 gol ve 3 asistle göze battı.

TOLUNAY KAFKAS’A YOL GÖRÜNDÜ

Büyük değişim

Millî takımlarda mart ayına kadar büyük bir temizlik yapılması planlanıyor. Kuntz’un danışmanı Brenhard Peters’in raporları doğrultusunda başta çok eleştirilen Ümit Millî Takım’ın hocası Tolunay Kafkas ile diğer alt yaş kategorilerindeki teknik adamları değiştirilmesi bekleniyor.

A Milli Takım'ı play-off'ta güçlü ülkeler bekliyor | İşte muhtemel rakipler 'Bizim Çocuklar' zoru başardı ama şimdi daha zorlu maçlar var. Ay yıldızlı ekibimiz Katar için iki rakibini elemek zorunda. İlk maçta bu altı dişli ekipten biriyle karşılaşacağız: Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç, Galler

A Millî Takım Karadağ'ı devirdi, Play-off'a kaldı Ay-yıldızlı ekibimiz Beqiraj'ın golüyle geri düşse de moral bozmadı. Kerem beraberliği, Orkun bazukasıyla galibiyeti getirdi. Norveç, Hollanda'ya yenilince grup ikincisi olarak Dünya Kupası yolculuğumuzu sürdürdük