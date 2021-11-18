Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
18.11.2021 - 12:24 | Son Güncelleme: 18.11.2021 - 12:25
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Etiketler : gatasaray,fenerbagçe,derbi,
810446 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/810446.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
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A.
P.
01
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03
04
05
06
07
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09
10
11
12
13
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Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
20.11.2021 13:30
Atakaş Hatayspor - Fraport Tav Antalyaspor
20.11.2021 16:00
Gzt Giresunspor - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
20.11.2021 16:00
Başakşehir - Sivasspor
20.11.2021 19:00
Alanyaspor - Beşiktaş
21.11.2021 13:30
Kasimpaşa - Vavacars Fatih Karagümrük
21.11.2021 16:00
Konyaspor - Rizespor
21.11.2021 16:00
Altay - Adana Demirspor A.ş.
21.11.2021 19:00
Galatasaray - Fenerbahçe
22.11.2021 20:00
Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.11.2021 20:00
Yukatel Kayserispor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
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Y.
A.
P.
01
MKE ANKARAGÜCÜ
12
8
3
1
14
27
02
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
12
8
3
1
14
27
03
EYÜPSPOR
12
8
2
2
8
26
04
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
12
7
1
4
10
22
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
11
7
1
3
6
22
06
KOCAELİSPOR
11
6
2
3
1
20
07
TUZLASPOR A.Ş.
11
5
2
4
3
17
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
1
5
2
16
09
YILPORT SAMSUNSPOR
11
4
3
4
-1
15
10
ADANASPOR A.Ş.
12
4
3
5
-2
15
11
BURSASPOR
11
4
2
5
0
14
12
GENÇLERBİRLİĞİ
11
4
2
5
-6
14
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
11
3
4
4
0
13
14
ALTAŞ DENİZLİSPOR
11
3
2
6
-6
11
15
NASADOGE MENEMENSPOR
11
3
2
6
-7
11
16
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
11
3
1
7
-6
10
17
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
12
3
1
8
-7
10
18
ALTINORDU
12
3
1
8
-12
10
1. Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
20.11.2021 13:30
Erzurumspor - Beypiliç Boluspor
20.11.2021 16:00
Nasadoge Menemenspor - Balikesirspor
20.11.2021 19:00
Gençlerbirliği - Tuzlaspor A.ş.
20.11.2021 19:00
Bursaspor - Istanbulspor
21.11.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Kocaelispor
21.11.2021 16:00
Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü
21.11.2021 19:00
Adanaspor - Ankaragücü
21.11.2021 19:00
Manisa Futbol Kulübü - Altinordu
22.11.2021 19:00
Eyüpspor - Yilport Samsunspor