Türkiye Gazetesi

Türkiye'de halter sporunu sevdiren ve uluslararası spor camiasında ülkenin adını en iyi temsil eden sporcuların başında gelen Naim Süleymanoğlu'nun, aramızdan ayrılışının 4. yılı. Cep Herkülü lakaplı Süleymanoğlu, sevenleri tarafından Edirnekapı Mezarlığı'nda bulunan kabri başında dualarla anıldı.

TÜRKİYE HALTER FEDERASYONU NAİM'İ UNUTMADI

Edirnekapı Mezarlığı'nda Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen törene, Federasyon Başkanı Talat Ünlü, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Olimpiyat Şampiyonu Milli Sporcu Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu Lisesi öğrencileri, Naim Süleymanoğlu'nun ailesi, genç sporcular ve çok sayıda seveni katıldı. Naim Süleymanoğlu’nun kabrine karanfil bırakılırken, kabri başında olimpiyat şampiyonu esnasında çekilmiş olan bir fotoğrafı konuldu. Anma töreni saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Ardından kabri başında kuranı kerim okunarak dualar edildi. Avcılar Belediyesi tarafından anma programına katılanlara helva ikramında bulunuldu.



"NAİM SADECE BİZE DEĞİL TÜM DÜNYAYA AİT BİR İSİM"

Törende konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, “Sadece ülkemize mal olmamış, tüm dünyaya mal olmuş dev bir sporcu Naim Süleymanoğlu’nun dördüncü yıl dönümünde bir araya geldik. Naim Süleymanoğlu, 3 defa olimpiyat şampiyonu oldu. Sayısız Avrupa Şampiyonu oldu. Defalarca dünya rekoru kırdı. Herkes Naim Süleymanoğlu’nun kürsünün en üst zirvesinde gördü, orada alkışladı. Ama Türk milleti öyle bir yerde alkışladı ki Naim Süleymanoğlu’nu Bulgaristan’da zülüm gören soydaşlarımızın sesi, nefesi ve umudu oldu. Tüm dünyaya bu zulmü duyurdu ve dur dedirtti. Naim sadece bize ait değil. Naim Süleymanoğlu dünyaya ait bir isimdir. İsmini altın harflerle öyle bir yere kazıdı ki hiçbir zaman hiçbir yerde asla ve asla unutulmayacak” dedi.

Naim Süleymanoğlu Lisesi öğrencisi Şilan Deniz’in Naim Süleymanoğlu adlı şiirini okuduğu esnada duygu dolu anların yaşandığı görüldü.

Anma törenine katılan Olimpiyat Şampiyonu Milli Sporcu Halil Mutlu, ”Biz her zaman geleceğiz. İsteyerek geliyoruz. Aramızdan ayrılalı 4 yıl oldu. Her geçen gün daha çok özlüyoruz. Eksikliğini daha fazla hissediyoruz. Mekanı cennet olsun” şeklinde konuştu.

Naim Süleymanoğlu'nun annesi tedavi için İstanbul'a getirildi Merhum milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'da yaşayan annesi Hatice Süleymanoğlu, tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığının ambulansıyla İstanbul'a getirildi.

Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu’na vefa! Dünya halterinin efsane ismi olan Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesinin anlatıldığı ‘Cep Herkülü Naim’ filmi dün vizyona girerken bir diğer milli haltercimiz Halil Mutlu, örnek aldığı Naim Süleymanoğlu’nun mezarını ziyaret etti.