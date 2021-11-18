Türkiye Gazetesi

Güney Afrika ile Gana, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu son maçında pazar günü karşı karşıya geldi. Gana, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in penaltıdan kaydettiği golle Güney Afrika'yı 1-0 yenip, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etti.



"GANA LEHİNE BAHİSLER ARTTI"

Güney Afrika Futbol Federasyonu (SASA) Başkanı Danny Jordaan, maçta şike olduğunu iddia etti. Jordaan "Maçın hemen öncesinde Gana lehine oynanan bahislerde olağanüstü artış var. Güney Afrika aleyhindeki hakem hataları da şüphe uyandırıyor. Bu maçta bahis bağlantılı şike gerçekleştirildi" dedi. Jordaan, bu konuda FIFA'ya şikayette bulunduklarını duyurdu. Gana Futbol Federasyonu (GFA) ise şike iddialarını reddetti.



Rus hakem UEFA Avrupa Ligi maçında şike yapmış Rus hakem Sergey Lapochkin, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda şike yaptığı gerekçesiyle 10 yıl futboldan men edildi.



Ne demek şike ‘Kumpas Davası’nda konuşan Ali Koç, Fenerbahçe ile şikenin aynı cümlede anılmasına tepki gösterirken “Böyle bir şey hiç olmadı. Asla da olamaz. Bize yaşatılan tahribat korkunçtur” dedi