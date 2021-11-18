Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, futbolcular Munir Mohamedi, Ruben Riberio, Mame Diouf ve Emre Çolak, Hatay Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Hatay Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Akman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı buluşmada futbolcular, cezaevinde açılan kursları gezdi. Futbolcular, çocuklarla sohbet etti, birlikte fotoğraf çekildi ve müzik eşliğinde halay oynadı. Ardından futbolcular ile çocuklar cezaevinin halı sahasında maç yaptı. Karşılaşma 5-5 berabere sona erdi.

Beşiktaş Hatayspor’a 1-0’lık skorla yenildi: Kara Kartal zirve yarışında yara aldı Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında gittiği Hatay deplasmanından yenilgi ile döndü. Hatayspor Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Hatayspor evinde Alanyaspor'u farklı mağlup etti Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 5-0 yendi.