Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bir Galatasaray derbisine daha hazırlanıyor Fenerbahçe… Eskiden bayram havasında olurdu sarı lacivertlilerde hazırlıklar. Ancak başkanlık koltuğuna Ali Koç’un oturduğu günden beri, hayaller kâbusa döndü. Tam altı derbide Fenerbahçe hiç kazanamadı. Dört defa beraberlikle teselli bulan sarı lacivertliler, iki yıkımı da Kadıköy’de yaşadı. Şimdi buhranlı günlerden bir Galatasaray derbisiyle çıkmayı hedefliyor Kanarya, ama takımda ne Galatasaray’a gol atan var ne galibiyeti gören!

En çok oynayan Altay…

Her sezon sil baştan kadro yapan Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda Galatasaray’a karşı en çok forma giyen isim dört defa ile Altay Bayındır. Ancak millî kaleci sakatlığı sebebiyle bu maçta oynamayacak. Yine tecrübelilerden sayılan Gustavo da yok. Takım içinde sohbetler “Gerçek Fenerbahçeli” olmak üzerine ama ortak fikir, “Kim atarsa atsın, yeter ki kazanalım” şeklinde. Fenerbahçe camiası Ali Koç döneminin ilk Galatasaray zaferine hazırlanırken kimin “Gerçek Fenerbahçeli” olacağı merak konusu.



Derbide Fenerbahçe’nin önemli kozlarından biri olacak Mert Hakan Yandaş “Galatasaray’ı yenerek çıkışa geçeceğiz” iddiasında bulundu

BAĞLASAN DURMAZ

Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından form tutamayan Dimitris Pelkas takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Pereira’nın fazla şans vermediği Yunan yıldızın adı takas için geçiyor. Yunan medyası, Lyon’un Dembele’yi isteyen sarı lacivertlilerden Pelkas’ı talep ettiğini öne sürdü.

O kadar da kötü değiliz

Derbide Fenerbahçe’nin önemli kozlarından biri olacak Mert Hakan Yandaş “Galatasaray’ı yenerek çıkışa geçeceğiz” iddiasında bulundu. Tecrübeli oyuncu “Abartıldığı kadar kötü değiliz. Fenerbahçe büyük takım olduğu için üzerine geliniyor. Kırılgan bir dönem yaşadık. Kayseri maçında çok şanssızdık. Direkten dönen toplar, kaçan penaltı… Gerçi biz bunlara sığınmıyoruz. Derbiyi kazanmaktan başka çaremiz yok. Millî arada iyi çalıştık, inşallah pazar günü evimize mutlu döneceğiz” ifadelerini kullandı.

ASLAN TECRÜBELİ

Galatasaray kadrosunda Fenerbahçe derbilerinde tecrübeli isim sayısı fazla ki, rekor 24 maçla Muslera’da. Sarı lacivertlilere göre daha tecrübeli bir kadroya sahip olan sarı kırmızılılar son altı maçta yenilmemenin getirdiği güvene de sahip. Fenerbahçe’nin aksine Galatasaray’da derbide gol sevinci yaşayan Arda ve Mustafa var.

İLKİ YAŞAYACAKLAR

Fenerbahçe’de tam 14 isim ilk defa Galatasaray derbisinde sahne almayı bekliyor. Takıma bu sezon katılan Kim, Meyer, Crespo, Rossi, Berisha ve Serdar Dursun’un yanı sıra eskilerden Berke, Novak, İrfan Can, Zajc, Pelkas da henüz dev maçta forma giyme imkânı bulamadı. Gençlerden Muhammed, Arda ve Fatih de henüz bu coşkuyu yaşamadı.

BU SEFER ÇOK YAKIN

Galatasaray’a karşı üç defa oynama fırsatı yakalayan Miha Zajc, dev maçta hiç görev alamadı. Sloven yıldız, kadroda yer almasına rağmen sahaya adım atma imkânı bulamadı. Kayseri maçında bir gol atan, millî takımdaki son iki maçına iki gol sığdırarak sekiz günde üç kere ağları havalandıran Zajc bu sefer formaya çok yakın.

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Galatasaray, Fenerbahçe savunmasını şutlarla delecek Kaleci Altay’ın yokluğunu avantaja çevirmek isteyen Fatih Terim, rakip savunmanın kilidini şutlarla açılması talimatını verirken, hücum oyuncularından önde baskı istiyor.