Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş ligde yarın sezonun geri kalanını büyük ölçüde şekillendirecek bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Ligin dişli takımlarından Alanyaspor’la deplasmanda karşılaşacak olan siyah beyazlılar şampiyonluk yarışında daha da geriye düşmemek için bu maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Zorlu mücadele öncesi Beşiktaş’ın önemli silahlarının yaşayacağı yol yorgunluğu ise teknik ekibi endişelendiriyor. Kanada Millî Takımı’nın Dünya Kupası eleme maçları için ülkelerine giden Atiba ve Larin 20 saatlik uzun ve yorucu yolculukların ardından bugün İstanbul’da olacak.

Yalçın düşünceli

Günü izinli geçirmesi beklenen iki oyuncu da neredeyse dinlenmeden bu defa İstanbul-Alanya yolculuğuna çıkacak. Bir hafta içinde toplamda 17.200 kilometrelik yolculuk yapacak olan ikilinin yorgunluk durumu sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın kadro kurmakta zorlanıyor. Batshuayi’nin hasta olması sebebiyle santrforda Larin’i görevlendirmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı son kararını bugün verecek. Kartal’ın teknik patronu, Atiba ve Larin’le bir araya gelerek oyuncularının durumu sonrasında Alanya maçı ilk 11’ini netleştirecek.

ÜÇ AYDA BÜYÜK ARTIŞ

Beşiktaş’ta bugün yapılacak mali genel kurul öncesi kulübün borcu açıklandı. Kulübün borcu, 30 Haziran 2021 tarihinde 4 milyar 382 milyon lira olarak duyurulmuştu. Üç ayda 50 milyon liralık artışla borcun 4 milyar 434 milyon liraya çıktığı belirtildi.

TESİSLERE GİREMİYOR

Yaptığı paylaşımlarla camianın tepkisini çeken N’Sakala son idmanda yer almamıştı. Kadro dışı kaldığı resmen açıklanmasa da Kongolu oyuncunun tesislere gelmemesi istendi. N’Sakala’nın, Alanyaspor maçı sonrası kadro dışı bırakıldığının açıklanacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın gol makinesi Larin ışıl ışıl parlıyor 2021 yılında millî takım formasıyla dünya genelinde en çok gol atan futbolculardan biri olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin, yönetime “Sözleşmemi uzatın” derken taliplilerine göz kırptı.

Beşiktaş yönetiminden Vida'ya rest Son 4,5 yılda toplam 18 milyon avro kazanan, bu sezon da 3,5 milyon avroya oynayan Domagoj Vida sözleşmesini uzatmadığı takdirde yedek soyunacak