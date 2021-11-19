Türkiye Gazetesi

Milli aranın ardından nefesler tutuldu, gözler derbiye çevrildi. Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Haftanın en önemli müsabakasında gözler iki teknik adama da çevrilecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oynanacak derbi ile ilk kez rakip olacak.

TERİM'İN 33. FENERBAHÇE DERBİSİ

Fatih Terim, sarı kırmızılılar ile 4. dönemini geçirirken, Vitor Pereira ise bu sezon takımın başına geçmesiyle ikinci kez sarı lacivertlilerin teknik patronu oldu. Derbide teknik direktörler saha kenarında taktikleriyle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.

Pazar günkü müsabaka ile birlikte Fatih Terim kariyerindeki 33. Fenerbahçe derbisine çıkacak. Vitor Pereira ise Galatasaray'a karşı 4. derbisinde mücadele edecek.

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