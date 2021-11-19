Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon ismi Fenerbahçe ile anılan ancak bonservis bedeli yüzünden anlaşma sağlanamayan Cedric Bakambu, Çin’in BJ Guoan takımından ayrılıyor. Transfer döneminde elini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli takımın yanı sıra Galatasaray ve İspanyol devi Barcelona'nın da bu transfer yarışında olduğu öğrenildi.

AVRUPA’YA GİTMEK İSTİYOR

Yeni Şafak’ın haberine göre; Fransa'da Canal+'da yayınlanan Talents d'Afrique programına konuşan Cedric Bakambu, Çin'den ayrılacağını ve gelen teklifleri düşündüğünü söyledi. Avrupa'da bir takım aradığını belirten Bakambu, "Çin Ligi çoktan unutuldu. Ocak ayında bir kulüp bulmalıyım" ifadelerini kullandı.

BURSASPOR’DA OYNAMIŞTI

2014-2015 yıllarında Bursaspor forması giyen golcü oyuncu, daha sonra 7.5 milyon euro karşılığında Villarreal'e transfer olmuştu. 2.5 yıl İspanya'da top koşturan Bakambu, 40 milyon euro bonservis bedeli ile Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'ın yolunu tutmuştu. Sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde bitecek olan oyuncu, bu sezon 13 maçta; gol ve 1 asistle oynadı.

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