Türkiye Gazetesi

Vedat Muriqi yol ayrımında. Geçen yıl Fenerbahçe'den 20 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Muriqi'nin geleceği belli oluyor. Beklenen performansı veremeyen Kosovalı golcü ile devre arasında yolların ayrılacağı iddia edildi.

Transfer döneminin yaklaşmasıyla Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, takımdan ayrılacak oyuncular için karar vermeye başladı. İtalyan teknik adam istenilen performansı veremeyen oyuncuların kiralık ya da bonservisle gönderilmesi için talimat verdi.

6 FUTBOLCU TOPUN AĞZINDA

Lazio'dan ayrılması gündemde olan isimlerden bir tanesi ise geçen sezon Fenerbahçe 'den 20 milyon Euro karşılığında takıma katılan Vedat Muriqi.

Corriere Dello Sport'un haberine göre Sarri, aralarında Vedat Muriqi'nin de olduğu 6 futbolcunun gönderilmesini istedi. İtalyan teknik adam ayrıca kanat ve bek transferi yapılmasını istedi.

MURİQİ'DEN KÖTÜ İSTATİSTİK

Lazio'da ikinci sezonunu geçiren Vedat Muriqi toplam 43 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı forvet 43 maçta 2 gol attı ve kariyerinin en kötü istatistiğini yakaladı. En son 31 Ocak'ta gol atan Muriqi kariyerinde en az gol attığı dönemi yaşadı.

Ali Koç sözünü tutuyor! Muriç'le başladı, devamı gelecek Fenerbahçe artık transferde har vurup harman savuran kulüp profilinden sıyrıldı. Koç’un “Yetiştirip satan bir kulüp olacağız” vaadi Muriç’le hayat buldu, devamı da gelecek.