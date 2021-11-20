Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Vitor Pereira, derbiyi kazanıp hem kendisini hem de takımını rahatlatmakta kararlı. Haftalardır galibiyete hasret Fenerbahçe, zirveden daha fazla uzaklaşmamak için tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken Portekizli çalıştırıcı zafere giden yolu belirledi. Dolu tribünler karşısında oynanacak derbide baskı yememek için öncelikle orta sahayı ele geçirmeleri gerektiğini oyuncularına anlatan Pereira, Berisha ve Osayi’ye atılacak uzun toplarla erken gol bulmayı hedefliyor.

Oyun aklı Mesut

Tecrübeli teknik adam, sonucu ikinci bölge performanslarının belirleyeceğini ön görüyor. Antrenmanlarda özellikle bu mevkideki oyun kurgusu üzerine yoğunlaşan Pereira, hazırladığı şemaları oyuncularına uygulatırken, sık sık çalışmayı durdurup uyarılarda bulunuyor. Hücum hattını İrfan, Mesut, Berisha’dan kurması beklenen Portekizlinin gizli gol silahı ise hızına güvendiği Osayi olacak. Top rakipteyken şiddetli pres isteyen Pereira, bulacakları erken bir golün kilidi açacağını düşünüyor.

Berisha’ya güvenoyu

Mergim Berisha, Valencia’nın yokluğunda ilk on birde sahne alacak. Pereira, henüz beklentileri karşılayamayan Alman oyuncuya “Gol yollarında yaşadığımız sıkıntıyı senin çözeceğine inanıyorum” diyerek moral aşıladı.

Kim Min Jae zincir vuracak

Fenerbahçe formasını giydiği an itibarıyla taraftarın gönlünde taht kuran Kim Min Jae, derbide de sarı lacivertlilerin en büyük güvencesi. Pereira’nın vazgeçilmezi savunmanın sigortası olan Koreli stoper, başta Kerem olmak üzere Galatasaray hücumcularına set çekecek. Pozisyon bilgisi, ikili mücadele ve hava toplarındaki hâkimiyetiyle güven veren Kim, aynı zamanda atakları başlatan isim olarak da derbide kilit rol oynayacak.

KULAKLARI TIKAYIN

Dev maç öncesi Fenerbahçe’de hazırlıklar bütün hızıyla sürerken takım kaptanları da yoğun mesai harcıyor. Mesut Özil ve Gustavo arkadaşlarıyla sürekli konuşup beyin yıkarken “Tribünlere kulaklarını tıkayın, sahaya motive olun” ikazı yapıyor.

SZALAI: Herkes sabırsız!

F.Bahçe'nin Macar stoperi Szalai, derbi için takım olarak sabırsızlandıklarını belirterek, "Dünyanın en büyük derbilerinden biri. Bu maça fazlasıyla hazırız. G.Saray'ı yenerek yükselişe geçmek istiyoruz. Kazanırsak muhteşem bir ivme yakalayacağız" dedi.

Maçı hakem belirlemesin

F.Bahçe Başkan Vekili Erol Bilecik’ten derbi öncesi hakem uyarısı geldi. “Yalnızca futbolun konuşulduğu bir maç olsun” temennisinde bulunan Bilecik “Maçın objektif, adil ve tarafsız bir şekilde maçın yönetilmesi gerekir. “Derbinin sonucunu belirleyen faktör artık hakem olmasın. Bu derbiyle birlikte beyaz bir sayfa açılsın. Sahanın yıldızı hakemler değil takımlar olmalı” dedi.

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