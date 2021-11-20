Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası iki derbiye birden ev sahipliği yapacak. Galatasaray ve Fenerbahçe maçının yanı sıra yarın Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük de yarın kozlarını paylaşacak.

İstanbul'da Haliç'in iki yakasında bulunan Kasımpaşa ve Karagümrük semtlerinin karşı karşıya geleceği 'Haliç derbisi', lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak. Saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Sezona iyi başlayamayan Kasımpaşa, 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Toplamda 9 puan alabilen lacivert-beyazlılar, haftaya 18. sırada girdi.

Fatih Karagümrük ise oynadığı 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenildi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 19 puanla 8. sırada yer buldu.

Kasımpaşa'da Valentin Eysseric, VavaCars Fatih Karagümrük'te ise Jimmy Durmaz, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE KASIMPAŞA ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda Kasımpaşa'nın üstünlüğü bulunuyor.

Kasımpaşa ile Karagümrük, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde aynı anda sadece 4 sezon yer alabildi. Bu süreçte 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 4'ünü lacivert-beyazlılar, 1'ini kırmızı-siyahlılar kazanırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın attığı 15 gole karşılık Karagümrük 12 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasında Süper Lig'deki rekabette sadece 1 maç 0-0 beraberlikle sonuçlanırken diğer karşılaşmaların tamamında karşılıklı gol veya goller atıldı.

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