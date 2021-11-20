Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından 13'üncü hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Zirve takibini sürdüren Hatayspor, haftanın açılış maçında evinde Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma, Ömer Erdoğan yönetimindeki ev sahibi ekibin 3-1 galibiyeti ile sona erdi.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri El Kaabi, Ruben Riberio ve Mame Diouf kaydederken, Antalyaspor'un Mukairu ile bulduğu gol puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla birlikte Hatayspor puanını 26'ya yükseltirken, Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada A. Hatayspor Lobjanidze’nin sağ kanattan yaptığı ortada El Kaabi’nin kafa vuruşunda Antalyaspor kalecisi Boffın gole engel olmayı başardı.

26. dakika Antalyaspor’un sol kanattan Muairu’nun yaptığı ortada uzak kale direğinde topla buluşan Bünyamin Balcı’nın sert şutunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.

45+1. dakikada Hatayspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Riberio’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan El Kaabi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45+2. dakikada Amilton’un pasında topla buluşan Fredy’nin dar açıdan şutu direkten döndü, dönen topu takip eden Mukairu topu boş kaleye göndermeyi başardı. 1-1.

69. dakikada Antalyaspor'da en geride topu alan Bünyamin, kalecisi Boffin'e pas vermek istedi, ancak top kısa düştü. Araya giren Ruben Ribeiro önce Boffin'den, ardından da yeniden kademeye gelen Bünyamin'den sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi. 2-1

75. dakikada taç atışında topu alan Kamara'nın derinlemesine pasına hareketlenen Saint-Louis'nin yerden şutunda top kaleci Boffin'den döndü. Pozisyonu Diouf tamamlamak istedi ancak top üstten auta gitti.

81. dakikada ceza sahasında topla buluşan Diouf ceza sahası içine havalandırdı. Kudryashov ve Kamara'nın birlikte yükseldiği pozisyonda VAR uyarısı sonrasında Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Kudryashov'un elle müdahale ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada Kudriashov'un elle müdahalesi sonrasında kazanılan penaltı atışında topun başına Mame Diouf. Bu futbolcu düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 3-1

Stat: Hatay

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, M. Salih Mazlum xx, Ali Tuna xx

Hatayspor: Munir xxx, Sam Adekugbe xx, Burak xxx, Fatih xxx, Kamil Ahmet xx, Riberio xxx, Mehdi xx, (Muhammed Mert dk. 90 ?), Traore xxx (Sackey dk. 90 ?), Lobjanidze xxx (Kamara dk. 66 xx), El Kaabi xx (Dylan Louis dk. 66 xx), Mame Diouf xxx (Sadık Baş dk. 90 ?)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Bülent Cevahir, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Antalyaspor: Boffin xx, Kudryashov xx, Naldo xx, Veysel xx, Fredy xx, Poli xx (Ersin Zehir dk. 61 x), Bünyamin xx, Doğukan xx (Milosevic dk. 76 x), Amilton xx (Ghacha dk. 76 x), Güray xx, Mukairu xx (Gökdeniz dk. 67 x)

Yedekler: Doğukan, Sousa, Floranus, Bahdır, Eren Albayrak, Nuri Şahin

Teknik Direktör: Alfonos Groenendijk

Goller: El Kaabi (dk. 45+1), Ruben Ribeiro (dk. 69), Mame Diouf (dk. 84 pen.) (Hatayspor), Mukairu (dk. 45+2) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Burak Öksüz, Fatih (Hatayspor), Doğukan Sinik, Mukairu, Ersin (Antalyaspor)

Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetini unuttu Ali Koç döneminde yoğun bir kadro rotasyonu yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray zaferlerini âdeta unuttu. 2018’den bu yana galip gelemeyen takımda hiç kimse ‘Gerçek Fenerbahçeli’ değil!

Beşiktaş'ın Alanya deplasmanında eksiği çok Beşiktaş’ta Batshuayi ve Salih hasta, Gökhan Töre sakat, N’Sakala kadro dışı. Uzun bir yolculuk yapan Atiba ve Larin de yol yorgunu…