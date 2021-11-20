Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe derbisi öncesi çalışmalarına hız veren ve moral depolamaya çalışan Galatasaray'da beklenmedik gelişme canları sıktı. Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey'in sakatlık sonrqsı başlayan tedavi sürecinin yine uzadığı öğrenildi. Yakın zamanda geri dönmesi beklenen Fransız topçu ile ilgili beklenmedik gelişmenin ardından Boey'in aynı sakatlığı yaşamaması adına 2 hafta daha takımdan ayrı kalacağı bildirildi.

BOEY 2 HAFTA DAHA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bein Sports'un alınan bilgiye göre; genç futbolcunun aynı sakatlığı tekrar yaşamaması adına tedavi süreci 2 hafta daha uzatıldığı duyuruldu. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa olmak üzere 7 maçta sahaya çıkan Sacha Boey bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

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