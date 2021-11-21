Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de lider Trabzonspor’un bir hayli gerisinde kalan Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadında kozlarını paylaşacak. Bu derbide kazanan taraf yarışa tutunacak, kaybeden hem daha da geride kalacak hem de psikolojik olarak lige havlu atmış olacak. İki takımın şut istatistikleri incelendiğinde ortaya enteresan rakamlar çıkıyor. Karavana atılan şutlar, kaçan penaltılar, autu boylayan ya da kalecide kalan kafa şutları iki takımın da derdi… Galatasaray 176 şutta 18, Fenerbahçe ise 159 şutta 17 gol buldu.

SIFIR ORGANİZASYON

Galatasaray ceza sahası dışından Fenerbahçe’ye oranla 14 fazla şut attı. Ancak sarı lacivertliler 6 gol bulurken sarı kırmızılılar 2 golde kaldı. İki takım toplamda 5 penaltı kullanırken 3 tanesini kaçırdılar. Galatasaray 45, Fenerbahçe ise 32 duran top şansı yakalarken, Aslan iki, Kanarya ise bir gol atabildi. En dikkat çekici olan ise iki takımın toplamda 62 kafa şutu atmasına rağmen sadece birer tane kafa golü bulmaları. Bakalım beraberliğin neredeyse ‘0 puan’ ettiği bu derbide senaryo nasıl gelişecek?..

FENER'İ GÖZÜNE KESTİRDİ

Galatasaray’ın formda oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, gollerine Fenerbahçe maçında da devam etmek istiyor. Attığı gollerle millî takımın Dünya Kupası umutlarını yeniden yeşertmesinde başrolü oynayan Kerem derbide Fenerbahçe’ye gol atarak “Gerçek Galatasaraylı” olmak istiyor.

MESUT GÖREVE HAZIR

Fenerbahçe camiası, dev maçta Mesut Özil’in ilk on birde olmasını bekliyor. Millî arada yoğun bir tempoda çalışan dünya yıldızı da antrenmanlardaki hırsı ve yaptığı açıklamalarla göreve hazır olduğunu gösterdi. Ancak Vitor Pereira henüz karar vermedi. Portekizli maç saatinde Mesut, Pelkas, Zajc üçlüsünden birini seçecek.

NEF STADI DOLACAK

Hafta başı satışa çıkan derbi biletlerinin tamamı tükendi. Kombine sahiplerinin de eksiksiz olarak tribünlerde olması beklenirken 55 bin sarı kırmızılı taraftar Nef Stadında takımlarına destek verecek. Aslan ligde 785 gün sonra tam dolu tribünler önünde oynayacak.



Galatasaray'ın stadında oynanacak olan karşılaşmada tüm biletler günler öncesinden tükendi

MORUTAN KULÜBEDE

Fatih Terim, sahaya süreceği on biri belirlerken birçok ismi antrenmanlarda denedi. On birini büyük oranda şekillendiren Terim, Feghouli ile Morutan arasında kalmıştı. Tecrübeli hoca son haftalardaki çıkışı ve tecrübesinden dolayı Feghouli’de karar kıldı.

BERKE’DEN GÜVENCE

Altay’ın yokluğunda sergilediği performansla endişe veren Berke Özer, derbide hata yapmayacağını söyledi. Hayatının en önemli maçı için hazır olduğunu ifade eden genç eldiven camiaya “Bu fırsatı doğru değerlendireceğim. Bana güvenin” mesajı yolladı.

KALE KAPANMIYOR

Sezonun ilk üç haftasında gol yemeyen Fenerbahçe, sonrasında kalesini hiç kapatamadı. Dokuz maçta 15 gole geçit verdi. Deplasmanda kazanma oranı da yüzde 50’de kaldı. Fenerbahçe, 6 dış saha maçında 3 galibiyet alırken 3 mağlubiyet yaşadı.

FATİH TERİM’DEN OYUNCULARA DİREKTİF

Fatih Terim öğrencilerine maç taktiğini dev ekranda görsel olarak anlattı. Florya’da antrenman sahası kenarına kurulan barkovizyon etrafına oyuncularını toplayan Terim, sahada durmaları gereken yerlerden, atakların nasıl şekilleneceğine kadar bütün ayrıntıların üstünden geçti. Senaryoları ekranda gösteren tecrübeli hoca görevlendirmeleri ders tadında anlattı.

ZAFER BEKLİYORUM

Hücumda ve savunmada duran toplar için de ekstra çalışmalar yaptıran Terim, oyuncularına “Onların nasıl oynayacağı bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan bizim oyunumuz. Analizleri yaptık, göreviniz belli. Bireysel hata yapmadan, taktik disiplinden kopmadan 90 dakika mücadele edeceksiniz ve kazanacaksınız. Sizden zafer bekliyorum” diyerek moral verdi.

DERBİYE ÖZEL KOREOGRAFİ

Sarı kırmızılı taraftarlar bugün oynanacak derbide bütün tribünleri kapsayacak bir görsel şov yapmaya hazırlanıyor. Yaklaşık iki haftadır bu koreografi üzerinde çalışan ultrAslan maç önü dışında, 90 dakika sonunda da özel bir şova imza atmayı hedefliyor.

YİNE ÜÇLÜ SAVUNMA

Derbide Galatasaray’a misafir olacak Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira eleştirilen sistemini değiştirmeyecek. Sarı lacivertliler yine üçlü savunmayla başlayacak. Sistemin uygulama sıkıntıları olsa da derbide değişime sıcak bakmayan, Pereira oyunun gidişatına göre müdahale planlıyor. Portekizli sahadan zaferle ayrılacaklarına inanıyor.

PATLAMA YAPACAĞIZ

Derbinin ayağa kalkmak için fırsat olduğunu söyleyen Pereira “Herkese kalitemizi göstereceğiz. Hiçbir şüphem yok” sözleriyle oyuncularına güven aşıladı. Portekizli, gol umutları, Berisha ve Serdar Dursun’u “Sizden patlama bekliyorum” diyerek motive etti. Kerem ve Mustafa için özel tedbir alan Pereira, Marcao’ya da baskı emri verdi.

YÖNETİMDEN TAM DESTEKFenerbahçe yönetimi, kritik maçta takımı yalnız bırakmayacak. Başkan Ali Koç, kurmaylarıyla birlikte statta olacak. Yönetim, derbi galibiyeti için oyunculara prim vaadinde de bulundu. Bu arada taraftarlar da Samandıra’dan takımı yolcu edecek.