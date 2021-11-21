Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışına tekrar dahil olmak ve puan farkını açmamak için iki ekibin de 3 puan parolasıyla sahaya çıkacağı maçta yıldız oyuncular dev kulüplerin hedefinde olacak.

Avrupa ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği sarı lacivertlilerin savunmacıları Kim Min-Jae ile Attila Szalai scoutların radarında. İki futbolcuya yönelik teklifler her gün biraz daha fazla kafa karıştırıyor.

Fenerbahçe’deki başarılı performanslarını milli forma altında da sürdüren iki lejyonerin piyasası ve talipleri artıyor. Kim ile Szalai’yi devre arasında Fenerbahçe’den koparmak isteyen İngiliz ve İspanyol kulüpleri ciddiyetlerini Galatasaray maçına çıkarma yaparak gösterecek. Derbide scoutlar tribünde olacak. (Haber7)

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Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.