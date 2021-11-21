Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de günün ilk derbisinde kazanan Fatih Karagümrük oldu. Ligin 13'üncü haftasında oynanan karşılaşmada Karagümrük, Kasımpaşa deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1'inci dakikada Brecka (KK), 20. dakikada Karamoh ve 27. dakikada penaltıdan Pesic kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 32'nci dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi. Fatih Karagümrük forması giyen Lucas Biglia ile Vegar Hedenstad maçın son dakikalarında kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Karşılaşma sonrası Fatih Karagümrük puanını 22'ye yükseltirken, haftaya düşme potasında giren Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada sol taraftan Caner’in içeri çevirdiği topa kale önünde Brecka’nın yaptığı ters dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Karamoh’un sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

25. dakikada Yusuf Erdoğan’ın müdahalesiyle ceza sahası içinde Karamoh’un yerde kaldığı pozisyona hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Pesic’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

32. dakikada Umut’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf’un direkt yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

45+1. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Bertolacci’nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

80. dakikada ceza yayı gerisi sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert vuruşunda top kaleci Viviano'da kadı.

82. dakikada sağ kanattan yapılan rotada arka direkte topla buluşan Eren'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Harun Tekin x, Hadergjonaj x, Bruma x, Brecka x (Doğucan Haspolat dk. 36 x), Sakıb Aytaç xx (Evren Elmalı dk. 60 x), Tarkan Serbest x, Travnik x (Jörgensen dk. 46 x), Yusuf Erdoğan xx, Varga xx (Dirar dk. 61 x), Hajradinovic xx, Umut Bozok xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Ben Ouannes, Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Sadiku, Dirar, Ahmet Engin, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Luckassen xx, Zukanovic xx, Caner Erkin xx, Biglia xx, Emre Mor xx (Tunay Torun dk. 65 x), Erhun Öztümer xx (Adnan Uğur dk. 66 x), Bertolacci xx (Balkovec dk. 87 ?), Karamoh xxx (Ahmed Musa dk. 78 x), Pesic xxx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Serhat Ahmetoğlu, , Baniya, Efe Tatlı, Levent Mercan, Bahattin Demircan

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Brecka (dk. 1 k.k.), Karamoh (dk. 20), Pesic (dk. 27 pen.) (Fatih Karagümrük), Yusuf Erdoğan (dk. 32) (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Vegar Hedenstad (dk. 90+3), Biglia (Maç bitimi) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Travnik (Kasımpaşa) Emre Mor, Zukanovic (Fatih Karagümrük)

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