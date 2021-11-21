Türkiye Gazetesi

Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Katar Grand Prix'sinde, yarışı birincilikle tamamladı. Böylelikle Hamilton, sezonun bitimine iki yarış kala şampiyona lideri Verstappen ile arasındaki puan farkını 8'e indirmiş oldu.

KARİYERİNİN 102. BİRİNCİLİĞİ

Sezonun 20. mücadelesi, Başkent Doha'nın kuzeyinde yer alan 5,38 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Losail Pisti'nde 57 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ilk cepten başlayan Hamilton, mücadele boyunca bu derecesini korudu ve 1:24:28.471'lik derecesiyle sezonun 7'nci, kariyerinin 102. birinciliğine ulaştı.

Kariyerinde ilk kez Katar'dan zaferle ayrılan Büyük Britanyalı pilot, sezonun bitimine iki yarış kala şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen arasındaki puan farkını 8'e indirdi.

Hakemlerin sıralama turları sırasında gösterdiği çift sarı bayrağa rağmen yavaşlamadığı gerekçesiyle 5 sıra geriden başlama cezası alarak yarışa 7. sıradan başlayan Verstappen, liderin 25.743 saniye arkasında ikinci, Alpine takımının tecrübeli İspanyol pilotu Fernando Alonso ise liderin 59.457 saniye ardında üçüncü oldu.

Sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 5 Aralık'ta yapılacak.

Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

PİLOTLAR

1. Max Verstappen (Hollanda): 351,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 343,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 203

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 153

TAKIMLAR

1. Mercedes 546,5

2. Red Bull: 541,5

3. Ferrari: 297,5

4. McLaren: 258

5. Alpine: 137

Verstappen, Hollanda Grand Prix'sini kazandı Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen , Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı olan Hollanda Grand Prix'sini zaferle tamamladı.

F1 Brezilya Grand Prix'sinin kazanan ismi Hamilton oldu Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağının düzenlendiği Brezilya Grand Prix'sinde, rakiplerini geride bırakarak birinciliğe uzandı.

Lewis Hamilton'a 10 sıra grid cezası Mercedes pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra geriden başlama cezası aldı.



