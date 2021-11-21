Türkiye Gazetesi

Galatasaray-Fenerbahçe derbileri, maçın heyecanı kadar taraftar gruplarının hazırladıkları kareografilerle de dikkat çekiyor. Öyle ki NEF Stadyumu'nda gerçekleşen derbi öncesi Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'ın "Squid Game" konseptli kareografisi geceye damga vurdu.



Görselde Fenerbahçe'nin maçı kaybedeceği filmin sahnelerinden esinlenen bir mizansenle anlatıldı.



BİLETLER TÜKENMİŞTİ

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Korona virüs salgını sonrasında Nef Stadyumu’nda tam kapasiteyle oynanan ilk müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu. Derbiye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, satışa çıktıktan kısa süre sonra biletleri tüketmişti. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı derbiye 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar geldi.

Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi yaptı. Müsabaka öncesinde, dijital bir platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili görselleri açtı.

Galatasaray evinde yıkıldı: Derbinin kazananı Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. İkinci yarıda Crespo'nun attığı golle maç Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Derbinin sırrı durmayan toplarda: Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak Galatasaray ve Fenerbahçe karavana atıyor.... Aslan 176 şutta 18, Kanarya 159 şutta 17 gol bulabildi… İki takım toplamda 77 duran top kullandı ama sadece 3 gol bulabildi!..