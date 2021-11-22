Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen derbi Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile bitti. Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Mesut Özil maç sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Mesut Özil'in o ifadeleri;
'Çok mutluyuz. Birkaç gün önce de demiştim, güzel hazırlandık. Vitor Pereira elinden geleni yaptı. Bütün oyuncuları tebrik ederim, sonuna kadar savaştık. Sahada elimizden geleni yaptık, güzel oynadık. İyi olan takım kazandı. Fenerbahçe camiasına çok çok teşekkür ederim. Bu galibiyet onlara hediye olsun.'
Galatasaray evinde yıkıldı: Derbinin kazananı Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. İkinci yarıda Crespo'nun attığı golle maç Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.
Vitor Pereira: Hedefimiz şampiyonluk! Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira derbi sonrası yaptığı açıklamada 'Önümüzde çok fazla maç var, hedefiz şampiyonluk' dedi.