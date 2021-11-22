Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de İstanbul ekiplerine karşı açık ara lider durumda bulunan Trabzonspor, aradaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor. Evinde Gaziantep’i ağırlayacak olan borda mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyuncularına kayıp istemediğini söylerken “Beşiktaş ve G.Saray bu hafta üçer puan kaybetti. G.Antep'i yenerek farkı daha da açmamız lazım” dedi.

SERİ 25'E ÇIKACAK

Trabzonspor, aynı zamanda Gaziantep’i yenerek yenilmezlik serisini de 25 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo mavililer, Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor mağlubiyetinden bu yana yenilmiyor. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor’da kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Koita forma giyemeyecek.

G.ANTEP’İN HASRETİ

Ligde 12 haftada 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan Gaziantep, Trabzonspor’u yenerek 3 puan almayı hedefliyor. Güneydoğu temsilcisi, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü görmedi.

Lider Trabzonspor'un konuğu Gaziantep FK Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yarın evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Koita forma giyemeyecek.

Namağlup lider Trabzonspor kasasını dolduruyor Süper Lig'in lideri Trabzonspor 12'nci haftanın sonunda yoluna namağlup devam ederken, kasasına da yaklaşık 28 milyon 500 bin TL koydu.