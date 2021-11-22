Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Belki de son yılların en zevki, en çekişmeli derbilerinden biriydi dün geceki Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Mücadele, hırs, pozisyonlar vardı. Galatasaray öne geçti, Fenerbahçe önce yakaladı sonra galibiyeti buldu. Sarı kırmızılılar son bölümde çok fırsat harcadı. Aslan beraberliğe bile üzülecekken uzatma bölümünde gelen golle yıkıldı. Yine savunmada yapılan bireysel bir hata, anlaşmazlık yaşanınca Crespo takıma galibiyeti getiren golü buldu.

Silahıyla vuruldu

Galatasaray’ın bu sezonki en büyük silahı hızlı ataklar sonrası rakip kalede çoğalıp golü bulması denebilir. Sarı kırmızılılar golü de zaten bu şekilde attı. Ama buna karşılık Fenerbahçe de Mesut ile benzer biçimde beraberliği sağladı. Aslan ikinci gol için kontrolsüz bir şekilde hücum edince defansını boş bıraktı. Orta sahadan fırlayan Mesut da bunu değerlendirmeyi bildi.

10’suz olmuyor

Gençleşen kadrosuyla Galatasaray ortası mücadele seviyesini çok yukarlara taşımayı başardı. Fakat bununla beraber bazı handikaplar da yaşıyor. Teknik kapasitesi düşen Aslan hücum hattına yeteri kadar destek veremiyor. Fenerbahçe ise daha çok tecrübeli ve teknik orta saha oyuncularını sahaya sürüp bunlardan verim almasını bildi. Sonuçta son dakika golüyle kazanan Fenerbahçe oldu.



Galatasaray, evinde Fenerbahçe'ye son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu

KIM MIN-JAE PARMAK ISIRTTI

F.Bahçe'nin stoperi Kim Min-Jae derbiye damgasını vurdu. 56. dakikada Halil Dervişoğlu, 78'de de Cicaldau golü yapacaklardı ki son anda Kim'in müdahaleleri geldi. Güney Koreli futbolcu maçın ardından Pereira ve takım arkadaşlarınca tebrik yağmuruna tutuldu.

MIGUEL CRESPO: Şansımız döndü

F.Bahçe'de eleştiri alan Crespo turnayı gözünden vurdu. Attığı golle üç puanı getiren futbolcu, "Bu büyük kulüpte böylesine büyük bir maçta ilk golümü attığım için çok mutluyum. Gerçekten çok iyi çalışıyorduk ve bir gün şansımızın döneceğini biliyorduk" açıklaması yaptı.

G.SARAY'DAN ATEŞ

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, "Bu itme pozisyonları canımızı yaktı. Kerem'in pozisyonunda itme olduğuna baksalar. O da itme, bu da itme. Berkan'ın pozisyonu da itme. Pozisyon yüzde 100 penaltı. Artık canımız yanıyor" açıklaması yaptı.

BURAK ELMAS: ÇİRKİN SİSTEMİN PARÇASI

Maçın ardından alışılmışın dışında basın toplantısı yapan G.Saray Başkanı Burak Elmas, "Bugün, NEF Stadyumu'nda çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem performansı vardı. Bunların hepsi bir oyunun parçası. Yarın (bugün) TFF'ye gideceğim. Ayrıca hakemin maç raporunun da paylaşılmasını isteyeceğim. Zaten başka kulüplere el altından rapor veriyorlar. Bu sistem değişmeli. Birileri istemiyor. Çamurdan besleniyorlar. Oyuncumuza verilecek cezanın pazarlığını yapan kulüp başkanı oldu. Böyle bir çirkin, kirli sistemin içerisindeyiz" açıklaması yaptı.

MELER YARANAMADI

Derbide kritik kararlar vardı. İlk yarıda F.Bahçeli futbolcular Berisha-Berkan mücadelesinde topun G.Saraylı oyuncunun eline çarptığını ve penaltı olduğunu iddia etse de karar devamdı. Marcao'nun, Ferdi'nin kaval kemiğine yaptığı taban darbesine hakem Meler'in ikinci sarıyı göstermemesi bu defa F.Bahçe'den tepki aldı. Diagne'nin attığı golü monitörden izleyerek iptal eden hakeme G.Saraylılar isyan ederken, 90+8'de Berkan Kutlu, Serdar Dursun ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular, penaltı itirazında bulundu ama bekledikleri olmadı.

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