Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü, Demokratik Kongolu futbolcusu Fabrice Nsakala'nın geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki sol bekin kadro dışı bırakılması ile ilgili, "Yönetim kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını futbol A takımımızdan ayrı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

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