Türkiye Gazetesi

Lionel Messi’yi kadrosuna katmasıyla muhteşem bir hücum hattına sahip olan Paris Saint Germain'de işler yoluna oturmaya başladı. Ancak transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Mbappe’nin ardından Neymar ile ilgilide transfer iddiası ortaya atıldı.

KIRILMA NOKTASI KYLİAN MBAPPE OLDU

Sabah’ın haberine göre; 14 haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 37 puan toplayan Paris ekibi, en yakın rakibi Nice'e 11 puan fark atmış durumda. Ancak takım içindeki rekabet Avrupa basınında gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Kylian Mbappe'nin sözleşme uzatmama sebeplerinden biri olarak Messi ve Neymar'ın gölgesinde kalması olarak gösterilmişti.

MESSİ GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Ayrıca Lionel Messi'nin de geldiği günden bu yana takıma uyum sağlayamadığı ve Xavi'nin gelişiyle birlikte Barcelona'ya dönme hayali kurduğu iddia edilmişti. El Nacional Gazetesi ise bu kez PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ile ilgili bir haberi manşetine taşıdı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Haberde Neymar'ın sezon başında 2025 yılına kadar sözleşme imzalasa da takımdan ayrılabileceği iddia edildi. PSG yönetiminin Neymar'ın bu sezonki performansından memnun olmadığı ve fazla kiloları sebebiyle basında sıkça eleştirilmesi sebebiyle rahatsızlık duyduğu kaydedildi.

MANCHESTER UNITED İSTİYOR

Gazetede ayrıca etrafında bir takım kuracak yıldız arayan Manchester United'ın Neymar'ı transfer etmeye karar verdiğini yazdı. United'ın yakın zamanda 275 milyon Euro değerinde bir sponsorluk anlaşması imzaladığı ve Neymar'ı kadrosuna katmakta zorlanmayacağı ifade edildi.

İLK VİNİCİUS JUNİOR’A YÖNELDİLER

Kırmızı Şeytanlar'ın ilk hedefinin Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Junior olduğu ancak İspanyol devinin oyuncusunu bırakmak istememesi sebebiyle Neymar'a yöneldiğinin altı çizildi.

Neymar, PSG ile sözleşmesini uzattı ​Paris Saint-Germain, Neymar’ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

PSG'li Neymar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek Paris Saint-Germain'in Brezilyalı forveti Neymar, sakatlığı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek.

Sakatlanan Neymar sosyal medyada isyan etti: Bırakın futbol oynayayım Paris Saint Germain forması giyen ünlü futbolcu Neymar, Caen ile oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sol ayak kaslarında yırtık tespit edildiği ve sahalardan 4 hafta uzak kalacağı belirtildi. Neymar, bunun üzerine Instagram hesabında uzun bir mesaj yayımlayarak, kendisini sakatlayanlara isyan etti.