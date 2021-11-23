Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da yönetimin siniri geçmiyor. Burak Elmas, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası apar topar yatığı basın toplantısında “Maalesef sistemi düzeltme çabalarımız, sistem içindeki çürümüş zihniyet tarafından sürekli sorgulanıyor ve engellenmeye çalışılıyor” diyerek MHK ve TFF’ye tepkisini göstermişti. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile de bir görüşme yapacağının altını çizen Elmas, derbide çifte standart uyguladığını düşündüğü Halil Umut Meler ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun maç raporlarını isteyecek. Ayrıca bağımsız kuruluştan da detaylı analizleri hazırlatıyor.

İSYAN SEBEPLERİ

> Mesut’un golü sonrası VAR ofsayt için inceleme yaptı. Ancak pası atan İrfan’ın, Kerem’in önce ayağına yaptığı müdahale ve arkasından da itmesi sonucu gerçekleşen faulün atlanması ve golün verilmesi.

> Diagne’nin golünü ilk başta Halil Umut Meler veriyor. Sarı kırmızılıların görüşüne göre itme pozisyonlarında VAR şiddeti TV’den anlamayacağı için protokole göre devreye giremiyor. Ancak buna rağmen pozisyon VAR’a gidiyor ve gol geçersiz sayılıyor. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’nun daha önce oynanan bir Trabzonspor maçında Sörloth’un Marcao’yu iterek bulduğu golü verdiğini de hatırlatıyorlar.

> Bu pozisyondan sadece birkaç dakika sonra Berkan’ın itilmesinin es geçilmesine ve Diagne’nin pozisyonunda protokol dışı olmasına rağmen VAR’da incelenip bunun da göz ardı edilmesi. Sarı kırmızılı yönetim TFF’de yapılacak toplantıda bu itirazlarını dile getirecek.



Fatih Terim, Galatasaray Fenerbahçe derbisinde hakeme alkıştan kırmızı kart gördü

ÖNE GEÇTİ 10 PUAN KAYBETTİ

Bu sezon ligde çıktığı 13 maçın 8’inde ilk golü atan taraf olan Galatasaray, 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan kaybetti. Fatih Terim’in öğrencileri, 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor müsabakalarından beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, ilk golü attığı Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde ise 2-1’lik skorlarla mağlup oldu.

AYAĞA KALKMALIYIZ

Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Galatasaray’da moraller dibe vurdu. Çok kritik bir Avrupa maçının kendilerini beklediğini hatırlatan takım kaptanları Muslera ve Arda “Hepimiz çok üzgünüz ama Marsilya maçı hayati bir önem taşıyor. Şimdi ayağa kalkma zamanı” dedi.

TERİM’İN PROTESTOSU

Derbide iki sarı kart görerek tribüne gitmek zorunda kalan Fatih Terim’in gördüğü ikinci kartın nedeni ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin ikinci golü sonrası dört Fenerbahçeli oyuncu sevinmek için yedek kulübesinden çıkıp sahaya girdi. Terim bunu 4. hakeme söyleyince “Hepsini not aldık dördü de kart görecek” cevabını aldı. Ancak kulübeden sadece iki isim sarı kart görünce Fatih Terim kararı alkışlayarak protesto etti ve kırmızı kart gördü.

Galatasaray evinde yıkıldı: Derbinin kazananı Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. İkinci yarıda Crespo'nun attığı golle maç Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Derbinin sırrı durmayan toplarda: Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak Galatasaray ve Fenerbahçe karavana atıyor.... Aslan 176 şutta 18, Kanarya 159 şutta 17 gol bulabildi… İki takım toplamda 77 duran top kullandı ama sadece 3 gol bulabildi!..