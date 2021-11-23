Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Derbi zaferinin şifreleri son bir haftada saklı. Fenerbahçe’de bütün unsurlar kenetlenince, zafer âdeta kaçınılmaz oldu! Her şey Samandıra’nın süslenmesiyle başladı. Derbiden bir hafta önce tesisler sarı lacivert bayraklarla donatıldı. Sadece oyuncu grubunun katıldığı moral yemeği gerçekleştirildi, takım yekvücut oldu. Taraftara “Bize inanın” mesajı veren oyuncular günün büyük bölümünü tesislerde geçti. Teknik heyet de tam gün mesai yaptı. Rakip en ince detayına kadar analiz edildi, oyunculara ezberletildi.

İnanmayan gelmesin

Sağlık ekibi oyuncuları en diri şekilde tutabilmek için gecesini gündüzüne katarken, Ali Koç ve kurmayları da sürekli Samandıra’da takımla oldu. Özel videolar ve sadece Türkiye’deki değil, dünyanın her yerindeki Fenerbahçe derneklerinden gelen taraftar mesajlarıyla oyuncuların motivasyonu tavan yaptı. Yönetimin “Fenerbahçe bu derbide her zaman üstün taraftır! Galibiyete inanmayan takım otobüsüne binmesin!” sözleriyle yola çıkan takım, Nef Stadı’nda sarı lacivert süslenmiş soyunma odasına girdi. Son düdükle bayram yerine dönen odaya…



Fenerbahçe taraftarı derbi galibiyetinin ardından sokaklara döküldü

KARAR PEREIRA’NIN

Üçlü savunmadan vazgeçip derbide zafere koşan Vitor Pereira’nın bundan sonra nasıl devam edeceği merak konusu. Pereira’nın Olimpiakos maçına da derbi formatıyla çıkması bekleniyor. Ancak hocanın bu sistemde sabit kalmayacağı, rakibe göre yine üçlüyü tercih edeceği maçlar olacağı belirtiliyor.

Kore kaplanı Kim

Geldiği günden beri performansıyla alkış alan Kim Min Jae, derbide zirve yaptı. İki mutlak golü önleyen Koreli, ayrıca en fazla pas arası (4) ve şut engellemesi (3) yapan isim oldu. Yüzde 80 pas isabetiyle oynayan Kim, girdiği 6 ikili mücadeleyi de kazanarak Galatasaray’a adeta tek başına duvar ördü.

MESUT’TAN TAŞ

En büyük Fener, nokta!

Mesut Özil, derbi sonrası “Gerçek Fenerbahçeli oldun” yorumuyla kendisine uzatılan mikrofona “Ben zaten hep Fenerbahçeliydim. Bundan sonra da böyle olacağım. En büyük Fenerbahçe, nokta!” cevabı verdi.

CEVABI SAHADA VERDİ

Mesut Özil’in derbi performansı Avrupa’da yankılandı. “Derbide zafer dokunuşu” manşeti atan Bild, “Özil birdenbire Fenerbahçe’nin en iyisi” ifadelerine yer verirken, Kicker, “Dönüm noktasını Mesut başlattı” manşetini, “Mesut Özil şahsına yönelik eleştirilere çok sert cevap verdi” sözleriyle süsledi. Marca Mesut’u derbinin kahramanı ilan ederken attığı 4 golle takımının en skoreri olduğunu hatırlattı.

Derbide kazanan Kanarya | Fener'e düğün, Cimbom'a hüzün Zirvenin uzağında olan iki takım için de mağlubiyet felaket demekti. Aslan, Kerem'in golüyle öne geçti. Mesut Özil beraberliği sağladı. Diagne'nin golü VAR'a takıldı. Tisserand atıldı. Crespo Kanarya'ya bayramı yaşattı