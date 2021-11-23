Türkiye Gazetesi

Derbide yaşanan olayların faturası ev sahibi olan Galatasaray’a ağır bir şekilde yansıdı. Sarı-Kırmızılı ekip, küfürlü tezahüratlar ve sahaya atılan yabancı maddeler temsilci raporlarına yansıdı.

52 BİN 500 SEYİRCİ ALTAY MAÇINDA YOK

Tüm tribünlerin rapor edilmesi, 52 bin 500 biletli seyircinin kartlarının bloke edileceği anlamına geliyor. Nef Stadı'ndaki ilk Altay maçına bu kişiler gidemeyecek.

BURAK ELMAS DİSİPLİN KURULU’NA SEVK EDİLECEK

Fenerbahçe derbisinde olmayan seyirciler, Altay karşılaşmasını takip edebilecek. Öte yandan Başkan Burak Elmas'ın da Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin hakem isyanı sürüyor Başkan Burak Elmas, derbide sahadaki ve VAR’daki hakemlerin uygulamalarını görüntüler eşliğinde TFF’ye sunarak “Bunlar çifte standart değil mi” diye soracak.

Galatasaray evinde yıkıldı: Derbinin kazananı Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. İkinci yarıda Crespo'nun attığı golle maç Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Derbinin sırrı durmayan toplarda: Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak Galatasaray ve Fenerbahçe karavana atıyor.... Aslan 176 şutta 18, Kanarya 159 şutta 17 gol bulabildi… İki takım toplamda 77 duran top kullandı ama sadece 3 gol bulabildi!..