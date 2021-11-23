Türkiye Gazetesi

Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'in başına geçen ve çıktığı 5 maçtan da galibiyetle ayrılan Emre Belözoğlu, gündeme dair soruları cevapladı. Belözoğlu, Başakşehir ile 5'te 5 yapmasının ana faktörünün sorulması üzerine "Oyuncuların potansiyelinin farkındaydık. İlk geldiğimizde de bunu dile getirmiştim. Biz küçük dokunuşlarla, onları doğru zamanda doğru yerde oynatarak, oynatmak istediğimiz oyunu doğru anlatarak, analizlerimizi yaparak doğru ilerledik. Bunun da karşılığını aldık" cevabını verdi.

"DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK GÜCÜMÜZ VAR"

A Milli Futbol Takımı'nda geçtiğimiz aylarda başlayan Stefan Kuntz dönemini değerlendiren Emre Belözoğlu, "Milli takımda da kaptanlık yaptığım için rahatlıkla konuşabilirim. Milli takımın iyi bir oyuncu havuzu var. Dünya Kupası'na gidecek gücümüz var. Zor, kolay değil. Play-off'ta zorlu rakipler var. Ama oyuncu arkadaşlarıma güveniyorum" dedi.

Stefan Kuntz'u şahsen tanımadığını, bu kararı da TFF'nin görevlendirdiği kişilerin aldığını belirten Belözoğlu, "Bu kararı alanlar arasında Hamit Altıntop var ve çok değer verdiğim biri. Milli Takım'da kim olursa olsun destek olmamız gerekiyor. İsimlerden bağımsız, Türk veya yabancı. Zaman vermek gerekiyor. Kuntz'un kamuoyuyla ilişkisi hoşuma gidiyor. Gelişmesi için ona zaman vermek gerekiyor" dedi.

Belözoğlu: Bizde zaman vermek zor. Milli takımlarda teknik direktörlük yapmak kulüpte yapmaktan daha zor. Ama biraz daha sabır ve töleranslı davranmak gerekiyor.

BELÖZOĞLU'NDAN 'HAGI Mİ ALEX Mİ' SORUSUNA CEVAP

Sık sık gündeme gelen ve hem spor camiasını hem de taraftarları ikiye bölen 'Hagi mi Alex mi' soru yöneltilen Belözoğlu, her iki isimle da oynadığını, Hagi'nin kendisi üzerinde büyük katkısı olduğunu belirtti.

Galatasaray'da ilk oynadığında 16 yaşında olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Hagi kadar diğer oyuncuların da üzerimde katkısı oldu. Çok iyi bir kadromuz vardı. Fatih Terim'in de enerjisi yüksekti. Hagi'nin katkılarını hiçbir zaman inkar edemem. Beni birebir çalıştırdı. Oyunumun gelişmesi için, agresifliğimin artması için geliştirdi. Topu atmam, saklamam için geliştirdi. Bu gelişim sürecinde bana çok katkıları oldu. Çok büyük bir profesyoneldi" dedi.

"Hagi Alex kıyaslamasını bana soruyorlar. İnsanlar taraftar gözüyle bakıyorlar oyuna. Bunu da çok doğal karşılıyorum" diyen Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı: Ben ikisiyle de beraber oynadım. Alex, Fenerbahçe tarihinin gördüğü en büyük oyuncu. Bence Türk futbol tarihinin gördüğü en büyük oyuncu da Hagi. Ama ikisini birbirinden ayırt etmek, birini öne koymak... Kariyerim için hep değerli kalacaklar. Ama ikisini birbirinden ayırt etmek, birisi daha büyük demek çok doğru değil. Yanlış bir yere götürür. Benim çalıştığım oyuncular arasında Hagi'yi her zaman ayrı bir yere koymuşumdur.

Başakşehir'de Belözoğlu fırtınası: Üç büyüklerle farkı kapattı Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti, 15'inci sıradan 9'unculuğa yükseldi. Bu sonuçlarla birlikte turuncu lacivertli ekip Fenerbahçe'yle 13 puanlık farkı 2'ye, Beşiktaş'la 11 puanlık farkı 2'ye ve Galatasaray'la 8 puanlık farkı da 3'e düşürdü.

Emre Belözoğlu döneminde gelmişti! Lemos'un yeni rotası Başakşehir Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olduğu dönemde Fenerbahçe'ye transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamayınca sarı lacivertli ekip tarafından Belçika ekibi Beerschot'a kiralanan Lemos, Başakşehir yolunda. Belözoğlu'nun 25 yaşındaki savunmacıyı kadrosunda görmek istediği iddia edildi.