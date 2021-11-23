Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile bir araya geldi. Bugün gerçekleşen görüşme sonrası ikili açıklamalarda bulundu.

"BAZI KİŞİLER HAKKINDA KONUŞTUK"

Elmas, Nihat Özdemir ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek"Türk futbolunun ve Spor Toto Süper Lig'in marka değerinin artmasını istiyoruz. Burada eski sistemden beslenen aktörler var. Tespit ettiğimiz kişiler hakkında konuştuk. Bunlara izin vermememiz lazım. Türk futbolunu ileri götürmemiz gerek. Takımların sadece sahadaki doğru hareketleriyle maçı kazanabildiği bir sisteme geçiş konusunda hızla ilerlememiz lazım. Çok ciddi bir çalışma yaptık. Dosyalarımızı da sunduk. Her kulübe eşit adalet, takdir hakları ve cezalar ana prensip. Sayın Başkan Nihat Özdemir de bizimle hemfikir. Onların da işleri kolay değil. Bunun olmasını istemeyen bir kesim var. Biz bunlarla mücadelemize devam edeceğiz. Sayın başkana da bu konuda destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"DERBİDEN ÖNCE BURAK ELMAS'I ARADIM"

Özdemir, TFF ile Galatasaray arasındaki ilişkilerde bazı sıkıntılar tespit ettiklerini ve bunu düzeltmek istediklerini aktardı. Galatasaray'ın Türk futbolunun temel taşlarından biri olduğunun altını çizen Özdemir "Derbiden önce Burak Elmas'ı aradım. Galatasaray ile TFF arasındaki ilişkilerde bazı sıkıntılar tespit ettiğimizi ilettim. Burak Elmas'a salı ya da çarşamba günü toplantı yapmayı arzuladığımızı söyledim. Başkan da 'Gayet iyi olur.' dedi. Başkanımız maçtan sonra basın mensuplarının önünde TFF'ye gideceğini ifade ettikten sonra hemen kendisine mesaj çektim ve salı günü beklediğimi ifade ettim. O da geleceğini söyledi. Yalnız derbi değil, Galatasaray ile TFF arasındaki ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Detaylıca derbi maçı da konuştuk. Hepsinde bir noktaya vardık. Türk futbolu hiçbir zaman Galatasaray'sız olmaz. Galatasaray ile bu ilişkileri en iyi noktaya getirmek durumundayız" dedi.

BURAK ELMAS VE FATİH TERİM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Öte yandan, bu görüşme sonrası TFF Hukuk Müşavirliği, Burak Elmas, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve teknik direktörü Fatih Terim'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Elmas'ın, derbideki hakareti sebebiyle kurula sevk edildiği belirtildi. Rezan Epözdemir'in aynı maçtaki talimatlara, sportmenliğe ve soyunma odası koridorundaki aykırı hareketleri sebepleriyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi. Fatih Terim'in de aynı müsabakadaki hakareti ve tedbire uymaması sebebiyle kurula sevk edildiği aktarıldı.

MERDİVENLERİ BOŞ BIRAKMAMAK SARI-KIRMIZILILARIN BAŞINI YAKACAK

Galatasaray'ın ise derbideki çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, saha olayları, talimatlara aykırı hareketler sebepleriyle disipline gönderildiği duyuruldu. Trabzonspor, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük futbolcuları Lucas Biglia ve Vegar Eggen Hedenstad'ın yanı sıra Göztepe antrenörü Bülent Yaşar Esen'in, PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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