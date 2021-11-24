Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam karşılaşacakları Ajax maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı. Yaşadıkları kötü gidişatın camiayı çok üzdüğünü söyleyen tecrübeli çalıştırıcı “Ajax maçından itibaren ve Giresunspor karşılaşmasıyla birlikte normalleşme sürecine gireceğimizi düşünüyorum. Çünkü burası Beşiktaş ve bu kötü gidişat hep böyle sürmez. Beşiktaş, düştüğü yerden ayağa kalkmasını bilir. Her zaman ayağa kalkmıştır. Takıma da inanıyorum” sözlerini kullandı.



Tedavisi için gittiği İngiltere’den hasta dönen Batshuayi son iki idmana çıkmasına rağmen Ajax maçında kulübede olacak.

ZAMAN ALACAK

Şampiyonlar Ligi’nde kazanabilecekleri maçlar yaşadıklarını söyleyen Yalçın “Hedefleri ne kadar yukarı koyarsanız, hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur’ demiştim. Oyuncu sakatlıkları bizi büyük sıkıntıya soktu. Bireysel hatalar ve yediğimiz basit goller de istediğimiz noktada duramamamızı sağladı. Hem ligde hem de Avrupa’da aldığımız sonuçlar beklentinin altında. Hedeflerin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Normale dönmek biraz zaman alacak ve belli bir süre gerektirecek gibi görünüyor” diye konuştu.

Turun garantileyen Ajax, Beşiktaş'ın karşısına tam kadro çıkıyor Beşiktaş ile Ajax yarın karşı karşıya gelecek. Maç öncesi konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag "Bizi çok zor bir maç bekliyor" dedi.

Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın yönetim kurulu kararı ve teknik heyet onayıyla geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.