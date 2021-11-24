Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Sahasında ağırladığı Gaziantep’i 3-0’lık skorla mağlup eden ve şampiyonluk yarışında bu sevinci daha önce yaşayan en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yeniden 10’a, Başakşehir ve Galatasaray ile 12’ye, Beşiktaş ile de 13’e çıkaran Trabzonspor, emin adımlarla şampiyonluğa gidiyor. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası’nı da kazanan Galatasaray’dan bu yana 13. haftalar itibarıyla şampiyonluk yolundaki rakiplerine 10 puan fark atan ilk takım olmayı başaran bordo mavili takım, üç puanlı sistemde bunu başaran ikinci takım olarak tarihe geçti.



Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep'i 3-0 mağlup etti

YANAL BAŞARMIŞTI

Üç puanlı sistemde 13. haftada en yakın büyük rakibine en fazla puan farkı atan üçüncü takım 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe olurken sarı lacivertli takım da sezon sonunda şampiyon olmuştu. Abdullah Avcı daha önce iki defa 13. haftaları lider geçerken 2018-2019 sezonunda farkı bir hayli açmıştı. Söz konusu sezonda 13. haftayı Galatasaray’ın 6 puan önünde geçen Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı Başakşehir, yarışı son haftalara kadar önde götürmüş ancak sonunu getirememişti.

AVCI'YLA REKORLARA

İki defa çok yakın olduğu şampiyonluk ipini daha önce göğüslemeyi başaramayan Avcı, şimdi bu mutluluğu Trabzon’da yaşamak ve şehrin hasretini dindirmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor’da kariyerini yeniden ayağa kaldıran Avcı, burada elde edeceği şampiyonlukla adını kulübün efsanelerinden biri olarak kulüp tarihine yazdırmayı arzuluyor. Bordo mavili takım Avcı ile son 26 sezonun en iyi dönemini yaşıyor. Görünen tablo şampiyonluğu habercisi gibi duruyor.

Trabzonspor dolu dizgin Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında ile Gaziantep FK karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Namağlup lider Trabzonspor kasasını dolduruyor Süper Lig'in lideri Trabzonspor 12'nci haftanın sonunda yoluna namağlup devam ederken, kasasına da yaklaşık 28 milyon 500 bin TL koydu.