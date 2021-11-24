Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Ligde Galatasaray galibiyetiyle rotasını yeniden zirveye çeviren Fenerbahçe’de yeni hedef Avrupa. İyi başladığı Avrupa Ligi’nde devam etmek isteyen sarı lacivertliler, Olimpiakos’u evinde yenerek hem rövanşı almak hem de sıralamada bir üst basamağa çıkarak iddiasını artırmak istiyor. Bir günlük iznin ardından idmanlara başlayan sarı lacivertlilerde Vitor Pereira, oyuncularına güvendiğini vurgularken “İpler bizim elimizde. Üzerimize düşeni yaptığımız takdirde gruptan çıkacağız” ifadesinde bulundu.

BUGÜN YOLCULUK VAR

Çok zor bir mücadelenin kendilerini beklediğini belirten Pereira “Bu arenada oynamaya alışık, tecrübeli bir takıma konuk olacağız. İstanbul’da işler istediğimiz gibi gitmemişti. Yine kolay olmayacak ama kazanmak için her şeye sahibiz” dedi. Portekizli teknik adam “Moralimiz yerinde, sesimizi yükseltmeliyiz. Galatasaray maçındaki arzuyla savaşmamız hâlinde kazanmak kolay. Sadece ligde değil, Avrupa’da da yapacak işlerimiz var” sözleriyle oyuncularından galibiyet istedi. F.Bahçe bugün 14:00'te Yunanistan'a uçacak.

CRESPO: Şimdi Fenerli oldum

Derbide zaferi getiren golü atan Miguel Crespo “Gerçek bir Fenerbahçeli oldum, Fenerbahçe’yi kalpten seviyorum” dedi. “Golden çok kazandığımız için mutluyum” ifadesinde bulunan Portekizli, Hernan Crespo’nun kendisini kutlaması için ise “Bir efsaneden övgü almak gurur verici” yorumu yaptı.

BARÇA’DAN TEKLİF VAR AMA...

O evinde Mesut

Rıdvan Dilmen’in iddiasına göre Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal, Mesut’u bizzat arayarak transfer teklifinde bulundu. Dilmen, Mesut’un “Ben futbolu Fenerbahçe’de bırakmak istiyorum” diyerek Barça’yı geri çevirdiğini söyledi.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae'den inanılmaz istatistik! Fırtına gibi esiyor Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Kim Min-Jae, performansı ile derbiye damga vurdu. Neredeyse bütün istatistiklerde zirveye oynayan 25 yaşındaki stoper, Güney Kore medyasından da büyük övgü aldı.

Fenerbahçe'de dirilişin öyküsü Başkanından yöneticisine, hocasından oyuncusuna ve tabii ki taraftarına kadar kenetlendi sarı lacivertliler. Bir haftada Samandıra’da temelleri atılan zafer Aslantepe’de taçlandı…