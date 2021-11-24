Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Fenerbahçe derbisinde ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray dün de PFDK şoku yaşadı. Başkan Burak Elmas ve F.Bahçe derbisinde kırmızı kart gören Fatih Terim'e ağır cezalar yolda. Hakaretten sevk alan sarı kırmızılı çalıştırıcıya 41. maddeye göre 3-7 maç arası ceza gelecek. Terim kırmızı gördükten sonra soyunma odasına girdiği için ayrıca 50. maddeden de sevk aldı. Tedbir kararına uyulmamayı düzenleyen bu madde de 4-12 maç arası ceza öngörüyor. Bir maçlık kırmızı kart cezası da olan Fatih Hoca'yı minimum 8 maç ceza bekliyor.

MELER'İ SUÇLAMIŞTI

Başkan Burak Elmas da, derbi maçın ardından yaptığı açıklamalarda hakaret bulunduğu gerekçesiyle 41. maddeden sevk aldı. Buna göre Elmas'a da 75 ila 150 günlük hak mahrumiyeti cezası gelebilir. Başkan hatırlanacağı gibi derbiyi yöneten hakem Halil Umut Meler'i art niyetli ve takımlarına zarar vermek isteyenlerin kurdukları oyunun bir parçası olmakla suçlamıştı. Öte yandan yönetici Rezan Epözdemir sportmenliğe aykırı hareketten, G.Saray Kulübü de, çirkin ve kötü tezahüratla saha olaylarından sevk yedi.

ASLA PES ETMEK YOK

Riva’daki toplantı öncesinde futbol takımı ve teknik heyetle birlikte yemek yiyen Başkan Burak Elmas “Siz saha içine odaklanın. Emek vermeye devam edin. Biz sizin alın terinizi savunacağız. Asla pes etmek yok” diye seslendi.

TERİM ASLINDA BİR SEZON YOKTU!

10 senede 35 maç ceza

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçmiş sezonlarda aldığı yoğun cezalarla dikkat çekmişti. Sarı kırmızılı çalıştırıcı agresif yapısıyla sık sık tribüne çıkarken son 10 senede tam 35 maç ceza aldı. Bir sezona eşdeğer olan ceza miktarı boyunca Galatasaray lig maçlarında 41 puan kaybetti.

Galatasaray Başkanı Elmas, TFF Başkanı Özdemir ile görüştü Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları derbinin ardından maçın hakemi Halil Umut Meler ve TFF Merkez Hakem Kurulu ile ilgili eleştirilerde bulunmuştu. Elmas, bunun ardından bugün TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Derbinin faturası Galatasaray’a yansıdı! Altay maçında 52 bin 500 seyirciye bloke Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahaya atılan yabancı maddeler ve oyunculara edilen küfürler, temsilciler tarafından rapora yazıldı. Nef Stadyumu’na atılan çakmaklar, su şişeleri ve yaşanan gerginliklerden dolayı 52 bin 500 seyircinin Altay maçında yer alamayacağı öğrenildi.