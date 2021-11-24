Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Ajax maçı öncesi Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı.

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber Beşiktaş, genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edildiğini açıkladı.