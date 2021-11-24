Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
6. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan 3'ün sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
11. dakikada Pjanic'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rosier'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
20. dakikada sağ taraftan Rosier'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mazzouri'nin elle müdahalesini hakem Irfan Peljito VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada Ghezzal'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
42. dakikada Pjanic'in pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Larin'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana oyun alanına çeldi.
45'Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
46' Mücadelenin ikinci yarısı hakemin düdüğü ile başladı.
46' Daramy, ikinci yarıda yerini Haller'e bıraktı.Mohamed Daramy - Sébastien Haller
51' Hızlı kontra atağa kalkan Larin ceza sahasına girmeden pasını aktarmak istedi ancak top savunmadan geçmedi.
52' GOL! Haller attı, Ajax eşitliği yakaladı. Berghuis, sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Haller'e aktardı. Haller de topu boş kaleye gönderdi.Gol - Sébastien Haller
57' Neres'in sağ kanattan içeri ortasında Haller ceza sahasında top buluşur buluşmaz yaptığı vuruşta Mert gole izin vermedi.
62' Rosier'in sağ kanattan ortasında savunmadan dönen topa Pjanic ceza sahası dışından gelişine vurdu. Pjanic'in şutunda top üstten dışarı çıktı.
69' GOL! Haller, Ajax'ı öne geçirdi. Tadic sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Ceza alanında topla buluşan Haller yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.Gol - Sébastien Haller
76' Umut sol kanattan içeri ortaladı. Savunma ceza sahasında topu uzaklaştırdı.
83' Tadic ceza sahasında topla buluşup vuruş şansı aradı. Savunma Tadic'in şutunu çekmesine izin vermedi ve top kornere çıktı.
85' Haller, Umut'a yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Sébastien Haller
88' Larin, Klaassen'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Cyle Larin
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Irfan Peljito xx, Senad Ibrisimbegovic xx, Davor Beljo xx
Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Vida xx, Montero xx (Necip Uysal dk. 81 ?), Umut Meraş xx, Pjanic xx (Salih Uçan dk. 81 ?), Mehmet Topal xx (Atiba dk. 81 ?), Ghezzal xxx (Batshuayi dk. 67 x), N’koudou xx, Teixeira xx (Can Bozdoğan dk. 59 x), Larin xx
Yedekler: Ersin, Welinton, Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Ajax: Onana xx, Mazraoui xx (Timber dk. 72 x), Schuurs xx(Rensch dk. 77 x), Martinez xx, Tagliafico xxx (Blind dk. 77 x), Klaassen xx, Berghuls xx (Taylor dk. 83 ?), Gravenberch xx, Neres xx, Daramy xx (Haller dk. 46 x), Tadic xx
Yedekler: Gorter, Pasveer, Pereira, Labyad
Teknik Direktör: Erik ten Hag
Goller: Ghezzal (dk. 22 pen.) (Beşiktaş), Haller (dk. 54 ve 69) (Ajax)
Sarı kartlar: Haller (Ajax), Larin (Beşiktaş)
Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz şoku Beşiktaş, sol uyluk arka adelesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz’ın tedbir amaçlı Ajax maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'nın yönetim kurulu kararı ve teknik heyet onayıyla geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.