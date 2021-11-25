Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti’nin korsan maç yayınlarının kısa sürede durdurulması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yetki veren kanun teklifi, Meclis Sanayi Komisyonunda kabul edildi. Teklifin görüşmelerinde, futbol karşılaşmalarının yüzde 88’inin kaçak yollardan izlendiği bilgisi verildi.

Kanun dışı yayınların önüne geçmek ve müeyyide sürecini hızlandırmak için TFF’ye yetki verildi. Böylece cezai işlem (engelleme) günler değil de dakikalar içinde çözüme kavuşturulacak. Federasyon, korsan yayınları 10 dakikada kapattırabilecek.

HAPİS CEZASI VAR

Peki yeni kanuna göre sistem nasıl işleyecek? Önce Türkiye’deki maç yayınının internet ortamında hukuka aykırı sunulduğu tespit edilecek. TFF, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve benzeri şeklinde) erişimin engellenmesine karar verecek.

Yurt dışındaki maçların hukuka aykırı şekilde yayını için de yayın hakkı sahibinin talebi üzerine bu hüküm uygulanacak. Ayrıca bu tür yayınları yapanlar, şifre kırıcı ürün ve araçların ticaretini, tanıtımını yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek.

İllegal yayınlara anında müdahale edilecek Türkiye’de dijitalleşme ve yayıncılık faaliyetleri giderek genişlerken illegal yayınlara karşı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda yürütülen Yeni Millî Monitör Sistemi (Y-MMS) Projesi’nde sona yaklaşıldı.

TRT yayınlarının kesintiye uğraması hakkındaki basın açıklaması yayımladı Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, TRT Genel Müdürlüğü önünde yürüttüğü yol yapım çalışmaları sırasında kurumun iletişimi sağlayan fiber kablolarına büyük ölçüde zarar verdi. Trt konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.