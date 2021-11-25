Türkiye Gazetesi

Bırakın Süper Lig'i Avrupa'nın beş büyük liginde yenilgisi olmayan tek takım durumundaki Trabzonspor haklı ve farklı bir mutluluk içerisinde. Rakiplere (özellikle büyüklere) atılan farkın tadını çıkaran ama bir yandan da ayakları yere basan bordo mavililerde kısa sürede elde edilen başarının perde arkasında kadro istikrarı ve Abdullah Avcı faktörü ön plana çıkıyor. Tecrübeli teknik adamın 17 resmî maçta tam 14 oyuncuya çift haneli maçlarda süre verdiği görülüyor. Ki hepsinden yüksek verim alması ve sakat ya da cezalı değillerse sahada olmaları oyun ezberinin de devamı anlamına geliyor.

VAZGEÇİLMEZ BERAT

Avcı'nın seçimine bakıldığında hem süre anlamında hem de yüksek verim anlamında Bakasetas ile Nwakaeme'yi farklı yere koymak gerekiyor. Maç anlamında başı çeken Nwakaeme, 6 gol ve 4 asistlik bir katkı sağlarken sakatlığı sebebiyle birkaç maç kaçıran Bakasetas ise 7 gol ve 6 asistle ön plana çıkıyor. Hem süre alan hem istatistik anlamında gol ve asist katkısı olmayan isim Berat Özdemir gibi görünse de genç isim Avcı'nın vazgeçilmezlerinden. İlk transfer edildiğinde birinci forvet gibi görünse de Abdullah Hoca'nın hamle oyuncusu olarak kullandığı Cornelius ise 6 golle takıma ciddi katkı vermiş durumda.

KENDİNE DE FARK ATTI

Bordo mavililer 13 haftalık dilimde 33 puan toplarken sadece rakiplerine değil kendine de fark yaptı. Fırtına geçtiğimiz sezonun ilk 13 haftalık bölümünde 17 puan toplarken bu sezon ise 33 puan elde ederek 16 puanlık bir fark oluşturdu.

HAKLI GURUR

Abdulllah Avcı, özel olarak ilgilenip hazırladığı Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Gaziantep FK maçına kaptan çıkarak hem sorumluluk üstlendi hem de Trabzonspor'da doğup büyüyen bir çocuğun hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Abdullah Avcı'dan oyuncularına: Farkı daha açalım Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına Beşiktaş ve Galatasaray'ın üçer puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi

Trabzonspor istatistikleri altüst etti Trabzonspor, üç puanlı sistemde 13 hafta sonunda en yakın ‘büyük’ rakibine 10 puan fark atan ikinci takım oldu, şimdiden “Birinci belli, ikinci kim” dedirtti.