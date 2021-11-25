Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Ajax neredeyse gruptan lider bitirmeyi garantilemiş, Beşiktaş da sonunculukta yer alıyor olsa da 2,8 milyon avroluk galibiyet primi söz konusuydu ve kıran kırana bir mücadele vardı sahada. Beşiktaş'ın penaltı golüyle öne geçmesinin ardından Ajax daha fazla risk almaya başlayınca Ghezzal, Pjanic ve Teixeira gibi yıldızların çok seveceği boşluklar oluştu.

LARIN ÇOK KAÇIRDI

Devrenin son 15 dakikasında yakalanan pozisyonlar değerlendirilebilseydi Beşiktaş çok daha farklı bir skorla üstün girebilirdi soyunma odasına. Larin üst üste üç defa girdiği net fırsatları harcadı. Ajax'ın maçın başından itibaren ceza sahası içinde dahi çok rahat paslaşmasına beraberlik golü sonrası Teixeira-Can Bozdoğan değişikliğiyle çare arandı.

Beşiktaş son dört sezonda 18 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini kazandı,14 mağlubiyet aldı.

PLAN BOZULDU

Takımın kilit açıcı isimlerinden Ghezzal çıkarılıp Batshuayi oyuna girince N'Koudou sağa, Larin sol kanada geçti. Bu değişikliklerin hemen ardından gelen Ajax golü Sergen Yalçın'ın kanatlardan hızlı hücum planını başlamadan bitirdi. Beşiktaş dün geceki mağlubiyetle Dortmund deplasmanı öncesi grubu 0 puanla bitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış oldu.

MERT GÜNOK: YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, "Eskiye nazaran daha sağlam bir Beşiktaş vardı sahada. Her kötü gidişatın bir sonu var. Bunun sinyallerini verdiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki maçla birlikte yükselişe geçmemiz gerekiyor. Birbirimize söz verdik" açıklaması yaptı.

Beşiktaş oynadığı son 11 resmî maçta sadece iki galibiyet alırken, 9 mağlubiyet yaşadı.

TARAFTAR YALÇIN'A SESLENDİ: TAKIMI AYAĞA KALDIR

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları tribünlere çağırarak önce alkışlarla moral verdi. Ardından taraftarlar, "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Söz ver bize Sergen, söz ver bize" tezahüratı yaptı. Kendisi de tribünleri alkışlayan ve 'mesajı aldım' işareti yapan Yalçın maçı değerlendirirken, "İyi mücadele ettik. İkiyi bulsak oyunu ilk yarıda koparabilirdik" dedi.

TEIXEIRA ETKİSİZ

"Üst düzey bir takımla oynadık, yakaladıkları zaman kaçırmıyorlar. Biz ise fırsatları harcadık" vurgusu yapan siyah beyazlı çalıştırıcı, "Bizim için iyi bir Şampiyonlar Ligi serüveni olmadı. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorduk. Artık Avrupa bitti. Lige döneceğiz. Çıkışa geçmek istiyoruz" derken, "Alex Teixeira'nın performansından memnun olma ihtimalimiz yok. Toparlanıp oyunun içine girmesi gerekiyor" sözlerini kullandı.

Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz şoku Beşiktaş, sol uyluk arka adelesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz’ın tedbir amaçlı Ajax maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Turun garantileyen Ajax, Beşiktaş'ın karşısına tam kadro çıkıyor Beşiktaş ile Ajax yarın karşı karşıya gelecek. Maç öncesi konuşan Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag "Bizi çok zor bir maç bekliyor" dedi.